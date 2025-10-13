皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發　海上度假最酷選擇

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比遊輪

皇家加勒比遊輪專為亞洲市場打造的超量子系列「海洋光譜號」，是一艘16萬9千噸的巨型郵輪。它就像一座會漂浮的夢幻樂園，完美結合了科技、娛樂與舒適，從外觀到設施，處處充滿「酷」的元素，一出航就讓人秒進度假模式。

▲海洋光譜號冬季 11月～1月香港啟航，展開日本、越南航程。

海洋光譜號擁有各種讓人心跳加速的活動。挑戰全球遊輪最高觀景台的「北極星」觀景艙，能帶你到海拔300呎高空，以360度飽覽海景。追求刺激者，可挑戰「RipCord by iFLY」模擬跳傘或「FlowRider」甲板衝浪。更受歡迎的是海上最大室內多功能運動館，內有碰碰車、溜冰場等設施，形同將一座遊樂園搬上船。

▲FlowRider享受刺激的模擬沖浪體驗。

玩樂之餘，海洋光譜號的餐飲選擇同樣豐富精彩。充滿科技感的「機器人酒吧」，由機器人手臂熟練調製炫酷雞尾酒。想體驗奇幻氛圍，可走進「仙境坊」，每道菜都充滿創意。喜歡異國美味，英國名廚Jamie Oliver打造的義大利餐廳提供經典料理。餐後，可到270度景觀廳，在欣賞美景的同時，沉浸於精彩的聲光娛樂表演中，為一天畫下完美句點。

▲RipCord by iFLY模擬跳傘，挑戰無重力之樂。

海洋光譜號的航程設計也很吸引人。2025年11月至2026年1月，將以香港為母港，推出12個航次，包含2晚「周末海上派對」、5晚短航程，以及9晚、11晚的深度遊輪之旅。其中，11月23日啟航的11晚「日本深度遊」，正好趕上最美的紅葉季節，一次暢遊福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保，文化、美景與美食一次滿足。

▲在海上也能瘋狂飆車，投入碰碰車混亂戰場。

對台灣旅客來說，搭乘海洋光譜號其實挺方便。你可選擇單訂船艙自由行，或參加旅行社推出的團體行程，以「Fly-Cruise飛航遊輪」模式，先飛到香港再登船，一趟旅程就能同時玩香港、並享受豪華遊輪假期，體驗「陸海空」三合一的全新玩法。

皇家加勒比遊輪-海洋光譜號航程

◎訂購海洋光譜號香港出發航程，享「加購華航機票優惠」

（2026.1/18前開票適用，搭機時間2025.11/15～2026.1/18適用）

【單訂船艙】

香港週末自主遊3天

香港、沖繩、石垣島自主遊6天

香港、沖繩、基隆自主遊6天

香港、福岡、境港、京都、金澤、佐世保自主遊12天

香港、福岡、長崎、熊本、鹿兒島自主遊 10 天

【團體行程】

香港、峴港7天(含全程小費；第二人減１萬)

更多資訊：

