皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發　海上度假最酷選擇

文／七逗旅遊網　圖／皇家加勒比遊輪

皇家加勒比遊輪專為亞洲市場打造的超量子系列「海洋光譜號」，是一艘16萬9千噸的巨型郵輪。它就像一座會漂浮的夢幻樂園，完美結合了科技、娛樂與舒適，從外觀到設施，處處充滿「酷」的元素，一出航就讓人秒進度假模式。

皇家加勒比遊輪 - 海洋光譜號香港出發 海上度假最酷選擇（圖／皇家加勒比遊輪）

▲海洋光譜號冬季 11月～1月香港啟航，展開日本、越南航程。

海洋光譜號擁有各種讓人心跳加速的活動。挑戰全球遊輪最高觀景台的「北極星」觀景艙，能帶你到海拔300呎高空，以360度飽覽海景。追求刺激者，可挑戰「RipCord by iFLY」模擬跳傘或「FlowRider」甲板衝浪。更受歡迎的是海上最大室內多功能運動館，內有碰碰車、溜冰場等設施，形同將一座遊樂園搬上船。

皇家加勒比遊輪 - 海洋光譜號香港出發 海上度假最酷選擇（圖／皇家加勒比遊輪）

▲FlowRider享受刺激的模擬沖浪體驗。

玩樂之餘，海洋光譜號的餐飲選擇同樣豐富精彩。充滿科技感的「機器人酒吧」，由機器人手臂熟練調製炫酷雞尾酒。想體驗奇幻氛圍，可走進「仙境坊」，每道菜都充滿創意。喜歡異國美味，英國名廚Jamie Oliver打造的義大利餐廳提供經典料理。餐後，可到270度景觀廳，在欣賞美景的同時，沉浸於精彩的聲光娛樂表演中，為一天畫下完美句點。

皇家加勒比遊輪 - 海洋光譜號香港出發 海上度假最酷選擇（圖／皇家加勒比遊輪）

▲RipCord by iFLY模擬跳傘，挑戰無重力之樂。

海洋光譜號的航程設計也很吸引人。2025年11月至2026年1月，將以香港為母港，推出12個航次，包含2晚「周末海上派對」、5晚短航程，以及9晚、11晚的深度遊輪之旅。其中，11月23日啟航的11晚「日本深度遊」，正好趕上最美的紅葉季節，一次暢遊福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保，文化、美景與美食一次滿足。

皇家加勒比遊輪 - 海洋光譜號香港出發 海上度假最酷選擇（圖／皇家加勒比遊輪）

▲在海上也能瘋狂飆車，投入碰碰車混亂戰場。

對台灣旅客來說，搭乘海洋光譜號其實挺方便。你可選擇單訂船艙自由行，或參加旅行社推出的團體行程，以「Fly-Cruise飛航遊輪」模式，先飛到香港再登船，一趟旅程就能同時玩香港、並享受豪華遊輪假期，體驗「陸海空」三合一的全新玩法。

皇家加勒比遊輪-海洋光譜號航程
◎訂購海洋光譜號香港出發航程，享「加購華航機票優惠」
（2026.1/18前開票適用，搭機時間2025.11/15～2026.1/18適用）

【單訂船艙】
香港週末自主遊3天
https://reurl.cc/rYGNKk
香港、沖繩、石垣島自主遊6天
https://reurl.cc/Mz5n2v
香港、沖繩、基隆自主遊6天
https://reurl.cc/2QG5av
香港、福岡、境港、京都、金澤、佐世保自主遊12天
https://reurl.cc/Mz5nWv
香港、福岡、長崎、熊本、鹿兒島自主遊 10 天
https://reurl.cc/89M1Y7

【團體行程】
香港、峴港7天(含全程小費；第二人減１萬)
https://reurl.cc/Om3xzv

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 皇家加勒比遊輪 海洋光譜號 海上度假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

