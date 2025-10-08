ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕　原味豚骨拉麵限量特價10元

▲樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕，原味豚骨拉麵限量特價10元。（圖／豆府集團提供）

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

記者黃士原／台北報導

日式拉麵品牌「樂麵屋」10月10日進駐汐止遠雄購物中心，除了當天原味豚骨拉麵10元的限量優惠外，全台門市推出同慶活動，10月14日至16日，姓名中有「秋」字，任點一碗拉麵，即可用99元加購「田園交響曲醬油拉麵」，以原價260元計算，等同38折。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。

▲樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕，原味豚骨拉麵限量特價10元。（圖／豆府集團提供）

▲樂麵屋可免費加麵。（圖／豆府集團提供）

樂麵屋更提供15種配料讓消費者隨心搭配，無論是肉食主義最愛的五花叉燒、雞胸叉燒，或蔬食派最喜歡的菠菜、木耳、蔥絲等，每份30元起，想吃什麼就搭配什麼。

▲樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕，原味豚骨拉麵限量特價10元。（圖／豆府集團提供）

▲田園交響曲醬油拉麵。（圖／豆府集團提供）

慶祝汐止遠雄門市新開幕，樂麵屋也推出超值優惠活動，10月10日當日出示官方粉絲團活動截圖，即可享有原味豚骨拉麵特價10元，限量100碗。此外，10月14日到10月16日期間，只要姓名中有「秋」字，在全台門市任點一碗拉麵，即可用99元加購新上市的「田園交響曲醬油拉麵」，以原價260元計算，等同38折。

10月17日起還有為期兩周的抽獎活動，消費滿500元就有機會抽中「整桌免費」以及多項好禮，中獎率100%，全台超過8000個獎項。

▲日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台。（圖／取自@omurice_ikura_official

另外，蛋包飯控又有新店可朝聖。日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台，第1家分店落腳台北市永康商圈，預計10月23日開幕。

日本福岡人氣蛋包飯專賣店Ikura，主打在鐵板上製作滑嫩濃郁的蛋包，上面還會烙印可愛的狗掌圖案，早已成為社群媒體上的熱門打卡餐廳。除了搭配番茄醬、奶油白醬、咖哩醬、和風蘿蔔泥醬，喜歡吃肉的消費者，還可選擇有加上漢堡排的蛋包飯。

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

