東京人氣店「牛舌の檸檬」登台　1號店10/25開幕

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。

記者黃士原／台北報導

繼仙台30年傳奇名店後，牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬）將在10月25日開幕，餐廳就在台北捷運市府站附近的逸仙路，以後粉絲想吃不用再飛日本。

▲「牛舌の檸檬」雙拼套餐。（圖／取自IG：beef_lemon）

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店三家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。除了厚切牛舌套餐，還有提供搭配A5和牛的雙拼套餐，價格2700日圓（含稅）起。

今年7月就傳出牛舌の檸檬即將登台，現在確認1號店就在台北市信義區逸仙路上，經過2個多月籌備，10月25日開幕。

▲極品厚切牛舌定食。（圖／記者黃士原攝）

先一步來台插旗的30年傳奇名店「東山牛舌」，台灣首店已開幕兩個月，餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也完全複製。為了強化沉浸式體驗，店內打造半開放炭火燒烤區，不只聞得到香氣，看得到師傅炙烤的過程。

▲經典牛舌定食。（圖／記者黃士原攝）

東山牛舌台灣店主要使用紐西蘭進口牛舌，營運經理JACK表示，這是多方考量的最佳選擇，取得食材後會進行簡單處理（剝皮、分切），再以特殊醃料醃製熟成3天，厚切牛舌是取用舌根部位，而經典牛舌則是採用中間部位，舌尖則用來燉湯。為了配合台灣消費者飲食習慣，醃料的鹹度有稍微調整。