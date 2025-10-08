ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞尼克7款聯名甜點開賣　黑巧克力脆皮生乳捲每日限量200條

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克攜手貝可拉推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

生乳捲品牌「亞尼克」再度攜手比利時巧克力「貝可拉（Belcolade）」打造全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列，不僅有每日限量200條的「黑巧克力脆皮生乳捲」，還有6款限定甜點，即日起於全門市上市。

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲厄瓜多爾黑巧克力脆皮生乳捲每日限量200條。

「亞尼克X貝可拉」推出7款聯名甜點，精選單一產區豆種「71%厄瓜多爾黑巧克力」製成，首推「厄瓜多爾黑巧克力脆皮生乳捲」，特黑泡芙蛋糕外層淋上杏仁黑巧克力打造脆皮口感，並點綴金粉，再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯內餡，可可香氣十足，每條售價699元，全台每日限量200條。

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲厄瓜多爾黑巧克力生乳捲夾入北海道奶霜、絲滑巧克力慕斯與酥脆可可脆片。

「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」同樣選用特黑泡芙蛋糕，蛋糕表皮嵌入厄瓜多爾黑巧克力碎片，搭配細緻貝可拉可可粉一起烘烤，內餡結合清爽北海道奶霜、絲滑巧克力慕斯與酥脆可可脆片，每條售價585元、12cm獨享捲售價520元。

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼黑酷曲、生乳奶蓋波士頓也推出厄瓜多爾黑巧克力口味。

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

除外還有「厄瓜多爾黑巧克力黑酷曲」，鬆軟蛋糕體融入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯及OREO巧克力黑餅，售價535元；「生乳奶蓋波士頓-厄瓜多爾黑巧克力」則在特黑巧克力波士頓蛋糕撒上可可粉，夾層搭配以北海道奶霜和貝可拉可可粉打造的可可奶霜與特調巧克力奶黃餡，售價625元。

▲▼亞尼克攜手比利時巧克力-貝可拉（Belcolade）推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲切片甜點推出3款厄瓜多爾巧克力系列。

切片甜點則有3款包括「厄瓜多爾黑炫巧克力生乳捲切片」，以特調可可奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯製成濃郁巧克力生乳捲，再以厄瓜多爾黑巧克力片裝飾蛋糕，售價128元；「厄瓜多爾生巧克力蛋糕」搭配巧克力蛋奶餡，售價138元；還有「厄瓜多爾巧克力摩卡」，是摩卡奶酪與厄瓜多爾黑巧克力慕斯、巧克力奶霜的組合，售價98元。

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

COLD STONE則宣布推出全新「阿華田可可麥芽冰心捲」，外層則選用巧克力海綿蛋糕淋上苦甜巧克力淋醬，搭配阿華田巧克力麥芽冰淇淋拌入黑巧克力葉內餡，增添酥脆口感，一次就能吃到4重巧克力口感，完美還原童年經典滋味，售價850元，10月10日起正式開賣。

10月10日恰逢酷聖石日，當日凡購買中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代，可享「同尺寸冰淇淋第2件10元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

【你可能也想看】

►2大速食店推「89元銅板優惠」　限定組合一次看
►麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 COLD STONE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

推薦閱讀

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

搜集全台5間夢幻主題房！

搜集全台5間夢幻主題房！

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

亞尼克厄瓜多爾黑巧克力聯名系列開賣

亞尼克厄瓜多爾黑巧克力聯名系列開賣

韓式馬鈴薯排骨火鍋插旗台中

韓式馬鈴薯排骨火鍋插旗台中

2026白川鄉合掌村點燈5參加方式一次看

2026白川鄉合掌村點燈5參加方式一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo限時1天珍奶買1送1

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

台北萬豪酒店線上旅展登場

「2025新北耶誕城」11/14開城

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

「華航全航線65折」只賣到10/16

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

全台5家必比登牛肉麵一次看

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

搜集全台5間夢幻主題房！

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

亞尼克厄瓜多爾黑巧克力聯名系列開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366