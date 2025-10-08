亞尼克7款聯名甜點開賣　黑巧克力脆皮生乳捲每日限量200條

▲亞尼克攜手貝可拉推出全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

生乳捲品牌「亞尼克」再度攜手比利時巧克力「貝可拉（Belcolade）」打造全新「厄瓜多爾黑巧克力」系列，不僅有每日限量200條的「黑巧克力脆皮生乳捲」，還有6款限定甜點，即日起於全門市上市。

▲厄瓜多爾黑巧克力脆皮生乳捲每日限量200條。

「亞尼克X貝可拉」推出7款聯名甜點，精選單一產區豆種「71%厄瓜多爾黑巧克力」製成，首推「厄瓜多爾黑巧克力脆皮生乳捲」，特黑泡芙蛋糕外層淋上杏仁黑巧克力打造脆皮口感，並點綴金粉，再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯內餡，可可香氣十足，每條售價699元，全台每日限量200條。

▲厄瓜多爾黑巧克力生乳捲夾入北海道奶霜、絲滑巧克力慕斯與酥脆可可脆片。

「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」同樣選用特黑泡芙蛋糕，蛋糕表皮嵌入厄瓜多爾黑巧克力碎片，搭配細緻貝可拉可可粉一起烘烤，內餡結合清爽北海道奶霜、絲滑巧克力慕斯與酥脆可可脆片，每條售價585元、12cm獨享捲售價520元。

▲▼黑酷曲、生乳奶蓋波士頓也推出厄瓜多爾黑巧克力口味。

除外還有「厄瓜多爾黑巧克力黑酷曲」，鬆軟蛋糕體融入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯及OREO巧克力黑餅，售價535元；「生乳奶蓋波士頓-厄瓜多爾黑巧克力」則在特黑巧克力波士頓蛋糕撒上可可粉，夾層搭配以北海道奶霜和貝可拉可可粉打造的可可奶霜與特調巧克力奶黃餡，售價625元。

▲切片甜點推出3款厄瓜多爾巧克力系列。

切片甜點則有3款包括「厄瓜多爾黑炫巧克力生乳捲切片」，以特調可可奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯製成濃郁巧克力生乳捲，再以厄瓜多爾黑巧克力片裝飾蛋糕，售價128元；「厄瓜多爾生巧克力蛋糕」搭配巧克力蛋奶餡，售價138元；還有「厄瓜多爾巧克力摩卡」，是摩卡奶酪與厄瓜多爾黑巧克力慕斯、巧克力奶霜的組合，售價98元。

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。

COLD STONE則宣布推出全新「阿華田可可麥芽冰心捲」，外層則選用巧克力海綿蛋糕淋上苦甜巧克力淋醬，搭配阿華田巧克力麥芽冰淇淋拌入黑巧克力葉內餡，增添酥脆口感，一次就能吃到4重巧克力口感，完美還原童年經典滋味，售價850元，10月10日起正式開賣。

10月10日恰逢酷聖石日，當日凡購買中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代，可享「同尺寸冰淇淋第2件10元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。