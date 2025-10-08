ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2026「白川鄉合掌村點燈」5參加方式一次看　違反1規定列黑名單

▲▼日本白川鄉合掌村 。（圖／可樂旅遊提供）

▲白川鄉合掌村點燈是每年冬季盛事。（圖／可樂旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

被列為世界文化遺產的岐阜縣白川鄉，近日宣布2026年「白川鄉點燈祭」（白川郷ライトアップイベント）活動日期、場次與預約規定。今年活動共有4場，並採完全事前預約制與入場憑證制，未持票者將無法進入點燈區。主辦單位也提醒，合掌村禁止使用無人機空拍，違者除了開罰，也將列為點燈祭永久拒絕入場黑名單。

2026年白川鄉點合掌村點燈共規劃1月12、18、25日與2月1日共4場次，點燈時間為傍晚5點30分至晚上7點30分。主辦單位表示，如遇大雪或交通中斷等惡劣天候，活動可能臨時中止；自駕旅客務必裝設雪胎，確保行車安全。

▲▼日本白川鄉合掌村 。（圖／可樂旅遊提供）

▲白川鄉合掌村冬季美景 。（圖／可樂旅遊提供）

想參加點燈祭共有5種參加方式，必須事前預約，並憑證入場。包括村內住宿（含展望台券）、自駕預約指定停車場、乘坐計程車並預約停車場、報名路線巴士主辦的點燈套裝行程（部分含展望台券），或參加旅行社推出的巴士團，白川鄉觀光協會僅受理前三項。未預約者不得入場，現場亦不販售門票，入場時將核對憑證。

村內住宿方案從即日起開放電子郵件抽籤申請，10月31日截止，11月10日公布中選者。自駕旅客則需預約「みだしま停車場」，第二輪將於日本時間12月1日下午1點開放，每台車限10人，費用依人數分為6000至1萬日圓不等。預約成功後將於12月底至1月初寄送電子入場憑證，詳情可上官網查詢。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村城山天守閣展望台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲荻町城跡展望台示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

而攝影愛好者若想從高處欣賞雪夜中燈火點點的白川鄉美景，必須持有「展望台入場券」，該票券不開放單售，僅能透過 參加「附展望台入場券」的村內住宿方案，或報名由濃飛巴士、加越能巴士、富山地鐵、北鐵巴士、或イルカ交通推出的展望台觀賞巴士團。持有展望台票者，須依現場人員指示分三批入場，禁止使用腳架。如遇大雪或安全疑慮，展望台將有可能臨時關閉。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲非參加點燈祭活動的旅客，在白天入村時間只能停留至下午5點為止。（示意圖／記者蔡玟君攝）

而在點燈活動當天，為了進行旅客分流，非參加點燈祭活動的旅客，在白天入村時間只能停留至下午5點為止，停車場開放時間為早上8點至下午5點，最晚入場時間為下午3點，超時不得進入。官方建議旅客於中午12點前入場，以充裕時間漫遊合掌造聚落。

此外，「荻町城跡展望台」在點燈活動當天於下午4點10分封閉，無法於傍晚前往拍攝，旅客可搭乘展望台接駁巴士或步行參觀，並請留意開放時間。

主辦單位也提醒，活動當晚氣溫最低可達零下10度，路面結冰嚴重，旅客攜帶防水防寒裝備、穿著防滑靴，並準備手電筒。此外，白川鄉為居民生活區，嚴禁使用無人機拍攝，違者將依規處罰，甚至被列為「白川鄉點燈祭永久拒絕入場名單」。

