台北韓式馬鈴薯排骨火鍋插旗台中　明後天前60組全桌半價招待

▲台北韓式馬鈴薯排骨火鍋「Uncle-K」插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

正宗馬鈴薯排骨火鍋專門店「Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋」進軍中台灣，台中首店落腳公益路商圈，慶祝新開幕，10月9日、10月10日連兩天，前60組顧客用餐即享全桌餐點5折優惠。

Uncle-K馬鈴薯排骨火鍋專門店2022年底在台北開出首店，以台灣市場少見的正統馬鈴薯排骨湯美味聞名，先以大量豬大骨熬製高湯，再加入辣椒粉等韓式辛香料，光是湯頭就需耗時36小時。主要的豬排骨燉煮12小時，僅需用手輕輕一撥，便能輕鬆讓骨肉分離。

▲豬排骨燉煮12小時，僅需用手輕輕一撥，便能輕鬆讓骨肉分離。（圖／記者黃士原攝）

當馬鈴薯排骨火鍋的配料都享用完畢後，只要點主要鍋物並有加點其他兩道菜餚的消費者，店員還會追加免費超值服務，帶來饕客口中的「神級炒飯」，於桌邊將精華湯底保留恰至份量，炙熱的鍋底內讓白飯與湯汁迅速融合，接著拌入老泡菜、韓式海苔絲、飛魚卵，就完成一份口感濕潤不膩的韓式飛魚卵炒飯。

▲海鮮煎餅。（圖／記者黃士原攝）

▲雪濃湯。（圖／記者黃士原攝）

首次進駐中台灣的Uncle-K不只有必點的「泡菜馬鈴薯排骨湯」、全年齡都喜愛的「海鮮煎餅」、「搜豆搜豆」，更特別推出「雪濃湯」、「牛尾湯」、「首爾蒸牛尾」、「髒髒的年糕」、「韓國雪冰」共5道全新菜，這是台中公益店首發限定開賣。

▲首爾蒸牛尾。（圖／記者黃士原攝）

▲髒髒的年糕。（圖／記者黃士原攝）

其中，「雪濃湯」是韓國代表性美食，以牛大骨、牛雜骨熬煮長達9小時，再以高湯繼續熬煮牛腱肉，並需經冷卻、去除油脂後再次熬煮，經繁複過程熬煮出3種不同濃度的高湯，才能成就乳白色澤的溫潤湯品。以韓國辣醬點綴的「牛尾湯」，使用台灣黃牛的牛尾燉煮，帶骨的肉質膠質滿滿，適合所有年齡層的顧客。「首爾蒸牛尾」是連台北都相當少見的經典菜色，光是處理牛尾的前置作業就需耗時8小時，保留鮮甜不腥臊，再加上特製醬油，帶來酸甜帶辣的風味。

▲韓國雪冰。

歡慶Uncle-K台中公益店開幕，10月9日、10月10日晚間17：30起入店用餐前60組顧客，全桌享有餐點5折優惠，每組限定4位，飲料與酒類原價。10月9日至10月31日在全台3家店鋪消費即可參與抽獎，每家將抽出2名幸運兒，各贈送台北首爾來回機票1張。

▲牡蠣白花菜濃湯。（圖／饗賓集團提供）

另外，隨著四季更迭，饗賓集團旗下鐵板料理「旨醞」將肥美牡蠣、栗子等季節美味入菜，10月15日起推出新菜單，「牡蠣白花菜濃湯」融入了整顆飽滿甘甜的新鮮牡蠣，「栗香蒸蛋」則能細品秋冬千果之王與滑嫩鮮蛋迸出的香甜美味。主廚也將適合秋冬汲取的大自然甘醇旨味，藏進「生蠔佐和玉甜蔥醬」及「松露鮭魚甜筒」裡頭，「頂級A5和牛盤」則是呈獻秋冬暖陽的味道。