平日下午餐吃到飽2人同行1人半價　豐FOOD夏日優惠延長至10/31

▲「豐FOOD海陸百匯」美式嘉年華菜色。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

▲「豐FOOD海陸百匯」美式嘉年華主題10月登場。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

記者黃士原／台北報導

台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」，平日下午餐2人同行1人半價活動原本9月30日結束，不過餐廳日前宣布再延長到10月31日，同時再加碼身分證中3碼送美式嫩煎牛小排，鏟子英雄招待1份龍蝦料理。

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直區，提供多國特色料理，目前餐檯正值美式嘉年華主題，供應現切牛排、煙燻牛胸肉、豬肋排、烤啤酒雞、起司通心粉、南方手抓海鮮、紐奧良辣雞翅、墨西哥雞肉捲餅等新菜色，全都可以無限取用。

▲「豐FOOD海陸百匯」美式嘉年華菜色。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

▲煙燻牛胸肉。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

豐FOOD 8月曾推出平日下午餐2人同行1人半價活動（周一至周五），原本9月30日截止，不過官方日前宣布活動延長至10月31日，只要用餐主動出示官方FB活動圖片，即可享優惠，原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元。此外，11月30日前還有身分證優惠，只要對中「5、2、7、6」任3碼，平日午/晚餐送美式嫩煎牛小排。

豐FOOD感謝鏟子英雄用汗水灌溉希望，平日午/晚餐出示親自前往花蓮災區協助賑災的相關證明（如本人於現場照片/影片、志工服務紀錄等），即免費招待1份龍蝦料理。

▲旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」活動再延長。（圖／饗賓集團提供）

另外，為滿足食家饕客吃蟹欲望，旭集在台北的信義店、天母店及微風店3門市，原本9月30日前於平、假日下午餐升級供應雪蟹腳，等於任何餐期都能無限享用。由於活動大受歡迎，饗賓集團宣布延到10月底，同時還供應「蟹膏蟹肉鮭卵手捲」、「香穗雪蟹茶巾揚」、「極上A5和牛壽喜燒」、「炙饌松露A5和牛卷」等限定料理。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 Buffet 豐FOOD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

