香港海洋公園「2家五星酒店」開箱　全海景房、無邊際泳池賞夕陽

▲香港富麗敦海洋公園酒店泳池再度被《Travel+Leisure》選為「香港最佳酒店泳池」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／香港報導

香港海洋公園內有兩間國際五星級飯店，鄰近水上樂園的「香港富麗敦海洋公園酒店」，全館房內均能一覽無敵海景，無邊際泳池被《Travel+Leisure》選為「香港最佳酒店泳池」。而萬豪酒店則在大廳設置16公尺高的圓弧形水族缸，近千條魚悠游其中，一踏入就開啟夢幻旅程。

▲被海水貫穿的G樓大門仍在修復中，旁有小門可進出，不影響入住旅客權益。（圖／記者彭懷玉攝）



香港富麗敦海洋公園酒店

香港唯一一間富麗敦酒店就在海洋公園內，離水上樂園步行約3分鐘即達，也因地勢低窪、臨海僅10多公尺，上月24日樺加沙颱風襲港，G樓大門被海水灌入，甚至沖爆玻璃門，所幸無人受傷。在團隊的高效率趕工下，一樓大廳、餐廳、水療中心及健身房等設施照常運作，旅客能安心入住。

▲425間房皆為海景房，可眺望南中國海景致，或是在房內靜靜欣賞日落。（圖／記者彭懷玉攝）

香港富麗敦海洋公園酒店共有425間客房，分為東西翼，每間房皆為海景房，可眺望南中國海景致，或是在房內靜靜欣賞日落。業者強調可持續發展和綠色旅遊的重要性，房內擺放與珊瑚有關的主題書籍，讓住客自由翻閱；也在房外設置飲水機，減少一次性備品的消耗。

▲▼熊貓等10款主題房；泳池套房約39坪，包含起居空間、餐桌區、廚房，還設置望遠鏡可觀星。（圖／記者彭懷玉攝）



客房中，除了豪華客房之外，也因應親子客群，規劃出熊貓、美人魚、恐龍、獨角獸等10款主題房，約為37-42平方公尺（12坪左右）。另外，全館僅兩間的「泳池套房」佔地130平方公尺（約39坪），室內包含起居空間、餐桌區、廚房，擁有270度落地窗視野，還設置望遠鏡可觀星；戶外享私人無邊際泳池、露台，私密性十足。

▲一抵達飯店大廳，高達16公尺的圓弧水族缸映入眼簾，其內飼養近1千條魚。（圖／記者彭懷玉攝）



香港海洋公園萬豪酒店

香港海洋公園萬豪酒店緊鄰海洋公園港鐵站，走天橋5分鐘可直通海洋公園，玩累了步行就能回房休息，相當方便。飯店整體設計呼應自然，一抵達大廳，高達16公尺的水族缸映入眼簾，飼養近1千條魚，每周一、三、五，以及六日加碼餵食秀，沈浸式感受海洋奇幻氛圍。

▲▼香港海洋公園萬豪酒店含浴缸的行政客房；豪華客房。（圖／記者彭懷玉攝）



香港海洋公園萬豪酒店共有三大棟建築，規劃471間客房和套房，包含尊貴客房、豪華客房、豪華套房、含浴缸的行政客房等。另外，飯店打造「威威潛艇」、「小紅熊森林」及「包包天地」3種家庭主題房，絨毛玩偶能讓住客免費帶回家留念。

▲▼「小紅熊森林」主題客房；絨毛玩偶能讓住客免費帶回家留念。（圖／記者彭懷玉攝）



設施方面，中央礁湖主題游泳池維持在27度C，占地1410平方公尺（465坪）大，猶如置身熱帶綠洲的錯覺，另外還有24小時健身中心、泰式水療中心、兒童遊樂中心，以及提供南洋風、港式煲仔飯等四間特色餐廳。

▲中央礁湖主題泳池維持在27度C，占地465坪大，猶如置身熱帶綠洲的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）