名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈　聲明澄清未拖欠貨款

▲台中市觀旅局介紹米其林官方每月「新入選」餐廳，分別是「發愣吃」、「繡球」、「小樂沐」及「裡小樓」。（圖／台中市觀旅局提供）

▲「小樂沐」法式餐廳主廚採用時令蔬食與香料巧妙結合，開放式廚房讓料理過程全透明，提供饕客視覺上的饗宴。（圖／台中市觀旅局提供）

記者黃士原／台北報導

位於台中的「小樂沐」法式餐廳，是知名主廚陳嵐舒在2020年推出的品牌，想以更輕鬆、更悠閒的方式呈現法餐，不過餐廳日前公告已於9月結束營業，同時澄清沒有拖欠貨款，小樂沐所屬公司及旗下品牌皆持續正常運作。

「小樂沐」是知名主廚陳嵐舒在結束「樂沐」2年後，在2020年10月於原址推出的法式小食堂，以更輕鬆、更悠閒的方式呈現法餐，午間僅能單點菜色，晚餐時段提供細緻套餐。去年重新調整菜單形式，拋開「表定」的道數框架，顧客可自由「選配」菜色。

就在小樂沐開幕屆滿5年之際，官方FB公告餐廳已在9月結束營業，而原址（存中街59號）將迎來新的主人與新的篇章，小樂沐也將在更合適的地方再次綻放。

由於小樂沐停業後並未立即對外公告，近日卻有不實訊息流傳餐廳「惡意倒閉」、「積欠貨款」等，業者也澄清聲明，「小樂沐所有貨款均依約如期支付，從未有任何拖欠情事，所屬公司及旗下品牌亦皆持續正常運作」，對任何惡意造謠、持續傳播或意圖損害餐廳名譽之行為，將依法追訴。

▲明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

另外，麻神麻辣火鍋成立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，為了向更多朋友分享美味的湯頭及食材，特別對外成立餐廳，並且提供管家式桌邊烹調服務，靈魂湯頭使用數十種辛香料經過煎、煮、炒、炸、熬製而成，招牌就是「果凍鴨血」外表輕彈可破，但裡面卻是綿密，切開後完全看不見氣泡，入喉後有著果凍般滑嫩口感。

雖然麻神麻辣火鍋受到許多明星與老饕們的喜愛，Google評價高達4.5顆星，不過業者昨日卻公告，將於12月31日結束營業，消息傳出讓許多老顧客感到驚訝，紛紛留言說「我已經沒有辦法去吃別人家的鴨血了」、「你們不做了，我去哪裡吃這唯一的味道」、「來自香港的粉絲也覺得可惜」。

