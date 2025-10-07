ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「虹夕諾雅奈良監獄」明年開還設博物館　京都帝國飯店住一晚62萬

▲▼奈良監獄博物館，虹夕諾雅奈良監獄。（圖／星野集團提供）

▲星野集團下「虹夕諾雅奈良監獄」明年開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本關西地區明年最備受矚目的新開幕酒店，就是星野集團旗下的「虹夕諾雅奈良監獄」，以及京都帝國飯店。前者為日本第一座運用日本重要文化財建造的監獄酒店，並附設監獄博物館，提供奢華且獨特住宿體驗同時，也能了解背後歷史；後者不僅建築本身極具歷史意義，更鎖定金字塔頂端客群，推出每晚300萬日圓的頂級套房，在房內就能眺望祇園茶屋街及東山。

▲▼奈良監獄博物館，虹夕諾雅奈良監獄。（圖／星野集團提供）

▲▼「虹夕諾雅奈良監獄」結合奢華旅宿與博物館。

▲▼奈良監獄博物館，虹夕諾雅奈良監獄。（圖／星野集團提供）

奈良　虹夕諾雅奈良監獄

星野集團旗下頂級品牌「虹夕諾雅」最備受期待的新飯店，就是「虹夕諾雅奈良監獄」，該飯店為虹夕諾雅品牌第9間旅宿，是日本首間運用日本重要文化財建造的豪華監獄飯店，將於明年開幕。

舊奈良監獄是日本明治政府以監獄國際標準化為目標所規劃的日本五大監獄之一，於1908年竣工，其紅磚建築具有極高的歷史價值，同時也是一座設計出眾的現代建築。

▲▼奈良監獄博物館，虹夕諾雅奈良監獄。（圖／星野集團提供）

▲▼奈良監獄博物館有展場和咖啡廳。

▲▼奈良監獄博物館，虹夕諾雅奈良監獄。（圖／星野集團提供）

星野集團表示，除了提供奢華住宿體驗外，也打造「奈良監獄博物館」，並規劃於明年4月27日正式開幕，希望透過博物館讓旅客更了解其建築美學與歷史價值意義。

根據業者規劃，奈良監獄博物館分為展場、咖啡館、商店3大區域，在展場內可實際看到過去受刑人在這裡工作、住宿，並以受刑人與看守人的不同視角交叉展現這座監獄的過去樣貌。

▲▼京都帝國飯店，京都帝國酒店。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都官網）

▲▼京都帝國飯店明年3月開幕，頂級套房住一晚300萬日圓。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都官網）

▲▼帝國酒店 京都。（圖／翻攝自帝國酒店官網）

京都　帝國飯店

帝國飯店宣布，以位於祇園的彌榮會館改裝的「帝國飯店 京都」將於明年3月5日正式開幕，並從今年11月17日起正式開放預訂，這也是自「帝國飯店 大阪」後，品牌睽違30年的全新旅宿。

▲▼帝國酒店 京都。（圖／翻攝自帝國酒店官網）

▲館內共有55間客房、5種房型。（圖／翻攝自帝国ホテル 京都）

業者鎖定金字塔頂端客群，以日本國家級非物質文化遺產「彌榮會館」的一部分進行改裝，館內設有55間客房、共5種房型，更首次設有榻榻米客房，其中最頂級的套房住一晚約300萬日圓（約新台幣62萬7000元），目標希望未來入住客群有6成為海外客。

