ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

▲藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回10/14登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司與吉伊卡哇聯名的滿額贈活動，10月14日迎來最終回，推出4款限量「壽司盤」，只要單筆消費滿 800元，並完成指定社群互動，就能帶回家。

藏壽司10月14日推出的吉伊卡哇壽司盤，是滿額贈的最後一波活動，共有4款，每款盤子都融入藏壽司經典元素與人氣角色，不論是扭蛋機、餐點或專屬氛圍，都躍上盤面化身可愛裝飾，當然少不了吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色，在全台門市單筆消費滿800元，加入藏壽司官方LINE好友，並追蹤官方Facebook或Instagram，就能把它們帶回家。

▲藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回。（圖／藏壽司提供）

▲鮭魚肚佐鮭魚卵。（圖／藏壽司提供）

藏壽司「10 月推薦」一口氣端出6款全新美味，包括外酥內嫩的「海苔章魚燒」、靈感源自韓國人氣小菜的「韓式拌蔥絲鮮蝦」、同時擁有脂鮭魚肚與鮮美魚卵的「鮭魚肚佐鮭魚卵」、香酥口感搭配特製塔塔醬與洋香菜的「酥脆蟹風味棒佐塔塔醬」、「明太子香烤鯖魚」，以及拌入清爽蘿蔔泥與香味野菜的「炸蝦天婦羅年糕醬拌烏龍麵」。

▲點點心xCHLIV聯名熱拿鐵。（圖／緯豆集團提供）

▲點點心xCHLIV聯名熱拿鐵。（圖／緯豆集團提供）

另外，緯豆集團旗下人氣港點品牌「點點心」與咖啡品牌「CHLIV」展開跨界合作，在微風信義店設立「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，今日起試營運。這裡除了供應聯名咖啡外，還有3款可頌、咖啡冰淇淋「阿芙佳朵」，價格98元至288元。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 吉伊卡哇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【越問越母湯】女兒長大想帶爸遊公園 但千萬別惹怒她！

推薦閱讀

三峽荒郊野外吃土雞！

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

「華航全航線65折」只賣到10/16

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵一次看

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

9家手搖飲中秋優惠一次看

九族文化村　理光頭+滿18歲免費入園

會安秘境餐廳　體驗足浴、魚露咖啡

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366