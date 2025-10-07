藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

▲藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回10/14登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司與吉伊卡哇聯名的滿額贈活動，10月14日迎來最終回，推出4款限量「壽司盤」，只要單筆消費滿 800元，並完成指定社群互動，就能帶回家。

藏壽司10月14日推出的吉伊卡哇壽司盤，是滿額贈的最後一波活動，共有4款，每款盤子都融入藏壽司經典元素與人氣角色，不論是扭蛋機、餐點或專屬氛圍，都躍上盤面化身可愛裝飾，當然少不了吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色，在全台門市單筆消費滿800元，加入藏壽司官方LINE好友，並追蹤官方Facebook或Instagram，就能把它們帶回家。

▲鮭魚肚佐鮭魚卵。（圖／藏壽司提供）

藏壽司「10 月推薦」一口氣端出6款全新美味，包括外酥內嫩的「海苔章魚燒」、靈感源自韓國人氣小菜的「韓式拌蔥絲鮮蝦」、同時擁有脂鮭魚肚與鮮美魚卵的「鮭魚肚佐鮭魚卵」、香酥口感搭配特製塔塔醬與洋香菜的「酥脆蟹風味棒佐塔塔醬」、「明太子香烤鯖魚」，以及拌入清爽蘿蔔泥與香味野菜的「炸蝦天婦羅年糕醬拌烏龍麵」。

▲點點心xCHLIV聯名熱拿鐵。（圖／緯豆集團提供）

另外，緯豆集團旗下人氣港點品牌「點點心」與咖啡品牌「CHLIV」展開跨界合作，在微風信義店設立「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，今日起試營運。這裡除了供應聯名咖啡外，還有3款可頌、咖啡冰淇淋「阿芙佳朵」，價格98元至288元。