九族文化村即起推萬聖節主題活動　11／16前理光頭+滿18歲免費入園

▲九族文化村推《妖祭》萬聖節主題活動。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

10月底又逢一年一度的萬聖節，九族文化村即日起至11月16日推出全新《妖祭》系列活動，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化，以及台灣原民族技藝，並結合國產恐怖片《泥娃娃》推出驚悚聯名專區，帶來沉浸式恐怖體驗，而年滿18歲者只要「剃光頭」參加互動挑戰，即享免費入園優惠。

九族指出，本活動以「妖霧」為核心意象，營造園區被詭譎迷霧籠罩的氛圍，從林投姐、紅衣小女孩、玉山小飛俠，到知名的日本妖怪等耳熟能詳的鬼怪角色，都將在霧中現身，共劃分為「妖霧森林」、「妖市蜃樓」、「妖祭樂園」與「山靈祭壇」四大主題區。

「妖霧森林」是鬼怪出沒之境，結合水霧與燈光營造詭譎氛圍，讓遊客親身走入霧中，與妖魔鬼怪近距離交會；「妖市蜃樓」則是活動核心，不僅有假日限定的妖魔舞團、妖祭火舞等精彩演出，還設有妖魔變妝彩繪，以及原住民視為辟邪傳家寶器的捏陶與琉璃珠DIY體驗；「妖祭樂園」將整座室內樂園全面換裝為萬聖主題，更把《泥娃娃》電影泥窯場搬進樂園中，讓遊客宛如踏入大銀幕，展開驚悚挑戰；最後的「山靈祭壇」以祈福祭壇為場景，在遊客離園前，透過歌舞為獻上祝福、留下難忘回憶。





九族文化村企劃部副理彭翔毅表示，《妖祭》活動還邀請遊客加入「妖霧偵查隊」的互動挑戰，走入霧中探尋妖魔真身、調查妖霧的源頭；遊客可選擇加入「佛道陣營」或「妖道陣營」，凡理成光頭的成年遊客都可享免費入園，若是異色染髮或鬼怪裝扮（需達70%面積），購票入園也可獲贈「妖祭樂園互動遊戲體驗券」，號召民眾以最有特色的造型投入萬聖派對，更多活動詳情請上官網查詢（https://www.nine.com.tw/）。