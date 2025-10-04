MAGiC TOUCH「壽司吃到飽」3門市限定　40元品項無限吃

▲MAGiC TOUCH推出「壽司吃到飽」活動。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

知名連鎖壽司店「爭鮮」集團旗下「MAGiC TOUCH」推出「壽司吃到飽」活動，40元精選壽司吃到飽只要499元，即日起至10月30日期間每周一至周四、每日限定4小時登場。

MAGiC TOUCH整個10月祭出「超值壽司吃到飽」活動，只要499元即可享有40元品項吃到飽，周一至周四平日限定，每日上午11時至下午3時登場，最後進場時間為下午3時，活動限用於文化店、楠梓後昌店、美術店共3門市，用餐限時90分鐘。

40元品項包括鮭魚肚、焦糖鮭魚、秘傳醬燒牛舌、甜蝦、泡菜伊比利豬、鮮味酪梨蝦等握壽司，還有蘆筍蝦手卷、海帶鮮魚味噌湯、蝦味魚卵稻荷等，換算下來，只要吃13盤就能回本。

▲添好運10月持續推出港點吃到飽活動。（圖／添好運提供）

另外，添好運10月也持續推出「港點吃到飽」活動，限用於台中J Mall店、高雄富民店2家分店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為10月1日至31日平日14時至15時40分、16時至17時40分共2個時段，每時段限量40位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段則為11時至12時40分、12時至13時40分、13時至14時40分、14時至15時40分、15時至16時40分。