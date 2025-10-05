三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

▲三峽安溪步道種植逾百棵美人樹，猶如一條「美人樹大道」。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北三峽與台北市近日正掀起一股粉紅旋風。位於三峽河右岸安溪里的「美人樹大道」已全面換上粉嫩新裝，綿延約一公里、逾百棵的美人樹同時盛放，花況已達7成以上，預計可一路綻放至11月。

▲三峽河右岸安溪里的「美人樹大道」已全面換上粉嫩新裝。



水利局長宋德仁指出，三峽美人樹大道除了適合散步、騎單車沿路賞花，也可串聯三峽老街、清水祖師廟與歷史文物館，規劃半日遊體驗人文與自然交織的秋日風情。

▲三峽河右岸安溪里的「美人樹大道」預計可綻放至11月。



與此同時，台北街頭也染上粉紅，市民大道五段、士林官邸、美崙公園與至誠公園等地的美人樹陸續盛開，另有網友通報，士林雨農國小、陽明醫院美人樹也開出茂密花朵，「秋日櫻花」在藍天白雲下特別亮麗，為城市增添浪漫氣息。

▲▼台北市民大道五段、士林官邸、美崙公園與至誠公園等地的美人樹也陸續盛開。（圖／北市公園處提供）



美人樹又稱「美人櫻」，為木棉科落葉喬木，每年9月至11月為花期。花瓣呈五裂狀，從淡粉至洋紅不等，近花蕊處還帶有牛奶白暈染，陽光照射下更加迷人。

公園處表示，美人樹因枝幹挺拔、樹形優雅，加上花色清新柔美，有「秋日櫻花」與「依依不捨」的花語，被視為秋季最具代表性的浪漫景觀。

賞花同時也須留意安全。由於花瓣大量飄落，步道略顯濕滑，行走時需注意腳步。此外，美人樹樹幹帶有細刺，請保持適當距離避免接觸。

三峽河右岸安溪里「美人樹大道」交通資訊

導航搜尋：三峽安溪路河堤步道前往步道入口。

假日期間車流集中，建議可搭乘捷運至永寧站，轉乘公車705、706、916等路線前往三峽，或提前規劃停車後步行賞景。

