福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura」登台　首店10/23開幕

▲日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台。（圖／取自@omurice_ikura_official）

記者黃士原／台北報導

蛋包飯控又有新店可朝聖。日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台，第1家分店落腳台北市永康商圈，預計10月23日開幕。

日本福岡人氣蛋包飯專賣店Ikura，主打在鐵板上製作滑嫩濃郁的蛋包，上面還會烙印可愛的狗掌圖案，早已成為社交媒體上的熱門打卡餐廳。除了搭配番茄醬、奶油白醬、咖哩醬、和風蘿蔔泥醬，喜歡吃肉的消費者，還可選擇有加上漢堡排的蛋包飯。

▲日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」有多種醬汁可選。

現在想吃Ikura不用再飛日本了，業者即將在台北市永康商圈開設分店「Ikura蛋所」，距離捷運東門站僅需步行3分鐘，台灣官方IG也公告10月23日正式開幕。

▲台北喜來登桃山日式料亭迎來新任料理長菊地良幸，10月1日推出「秋之旬味」會席套餐。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北喜來登桃山日式料亭迎來新任料理長菊地良幸，10月1日推出「秋之旬味」會席套餐與多款佐酒單點料理，以A5和牛、龍蝦、紅蟳、魟魚等海陸美味入饌，會席套餐4980元+10%，單點每道350元+10%起。

菊地良幸擁有逾28年資歷，曾於10家國際級餐廳與五星飯店歷練，重視四季旬味與餐酒搭配，以10月1日推出的秋季菜單來說，「海鮮土瓶蒸」以豚骨熬煮的白湯為基底，融合蛤蜊、鮮蝦與時令魚肉；「當日精選生魚片」依當日漁港供應搭配組合；「和牛松茸旨煮」將和牛先以炙燒鎖住肉香，再與有著獨特木質氣息的松茸及自製高湯慢煮。

▲海鮮土瓶蒸。（圖／記者黃士原攝）

▲紅蟹甲羅盛。（圖／記者黃士原攝）

「當日鮮魚與江戶前燉穴子握壽司」呈現兩款風味，其一為秋季星鰻，以秘製醬汁細火燉煮至入味，與醋飯相融展現江戶前料理的精髓，另一款則選用當日新鮮漁獲，突顯食材的純粹滋味。「紅蟹甲羅盛」將紅蟳蟹肉拌合醋凍、秋葵與鮭魚卵回填蟹殼，入口清爽鮮美。主食「鰻魚月見小丼」先將鰻魚蒸熟再以炭火炙烤，刷上特製醬汁後香氣四溢，鋪於晶瑩飽滿的月光米上，再覆上半熟蛋液，醬香、米香與蛋香交織，層次豐富滿足。



▲鰻魚月見小丼。（圖／記者黃士原攝）