東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃　即日起開放預購

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」來台客座，帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋等5款甜點，即日起開放預購。

來自東京代官山的 DOLCE TACUBO以「星級甜點」聞名，店名取自義大利文 dolce（甜點），以及曾經榮獲東京米其林一星的義大利餐廳Tacubo，店內銷售的甜品都出自該餐廳主廚田窪大祐之手，目標是將高端餐飲的精神延伸至外帶甜點。

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」現烤費南雪。（圖／晶華提供）

「DOLCE TACUBO」10月16日至11月19日將快閃晶華酒店，除了帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，還有東京第一霜淇淋美譽的「花漾霜淇淋」，擁有特別研發的「鹽之花焦糖」口味、如繡球花般綻放的夢幻造型、義大利進口的脆餅甜筒，推出後一直是網紅打卡熱點。

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

▲卡士達泡芙。（圖／晶華提供）

DOLCE TACUBO客座晶華的銷售品項包括Dolce Gourmand Box極致品味四重奏，每組售價1680元，內含現烤費南雪4入、法式可麗露4入、焦糖布丁2入、卡士達泡芙2入。Petit Dolce Box法式經典組合，每組售價 880元，內含現烤費南雪4入、法式可麗露4入。Sweet Box甜蜜雙饗組合每組售價880元，內含布丁2入、卡士達泡芙2入。每支280元的花漾霜淇淋，則有鹽之花焦糖、濃郁鮮奶，以及雙饗口味。

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

▲花漾霜淇淋。（圖／晶華提供）

DOLCE TACUBO商品即日起於晶華酒店1樓 Regent Gift Shop和「晶華美食到你家」開放預購，2樓上庭酒廊將推出Dolce Tacubo午茶，每組980元，包含現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙各1份，以及附咖啡或茶。

▲beard papa's 10月推「先喝道厚奶茶泡芙」。（圖／beard papa's提供）

另外，日系泡芙專賣店「beard papa's」10月找來手搖飲「先喝道」推出「厚奶茶泡芙」，把來自斯里蘭卡的烏瓦紅茶結合經典卡士達，每顆售價80元起；雙連概念店則推出限定「先喝道厚珍奶泡芙」，在厚奶茶泡芙加上Q彈黑糖珍珠，每顆售價95元。

