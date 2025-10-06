小資女圓夢遊歐冬季超優惠　長榮直飛4大城隨選暢遊

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

▲法國冬季折扣，從精品、輕奢到各式品牌都有。

冬天的歐洲一樣迷人，而且更超值！因為冬季是歐洲的旅遊淡季，機票價格相對親民，旅遊人潮也少了幾分擁擠。這時候安排短天數的快閃行程，不但能享受悠閒氛圍，還能順便大肆購物。世邦旅遊規劃以長榮航空直飛巴黎、倫敦、慕尼黑與米蘭四大城市，正好是冬季探索歐洲的絕佳選擇。

▲孚日廣場，法國巴黎最古老的廣場。

來到巴黎，浪漫氣氛滿點！除了走訪艾菲爾鐵塔、羅浮宮等經典景點，也別錯過莎瑪麗丹百貨的浪漫下午茶，坐在金碧輝煌的裝潢裡喝一口咖啡，立刻有種電影場景上身的錯覺。想要逃離城市喧囂，可以前往童話般的奧薇小鎮，彷彿走進莫內畫作。喜歡藝術的旅人，瑪黑區則是必訪，這裡的藝廊和小店文藝氣息濃厚。若想滿足口腹之慾，巴黎也能吃到葡式海鮮大餐，為旅途增添異國驚喜。此外，也別忘了到OUTLET血拚，滿載而歸。

▲紅色雙層巴士、大笨鐘，都是倫敦必拍經典地標。

▲大英博物館是世界上規模最大、最著名的博物館之一。

倫敦是英國風情的精華縮影，不僅在於紅色雙層巴士與泰晤士河畔，更在於濃厚的文化底蘊。可以安排造訪大英博物館，近距離欣賞鎮館之寶。喜歡書香氣息的人，推薦去牛津與劍橋這兩座大學城，感受古老校園裡的知識氛圍。當然，倫敦也是購物的天堂，從哈洛德百貨到牛津街，時尚單品讓人目不暇給，冬季折扣更是買到心花怒放。

▲迪士尼城堡的靈感來源，正是新天鵝堡。

▲羅騰堡保有濃厚中世紀風情。

德國南部的慕尼黑，展現另一番風情。冬季的新天鵝堡，彷彿是雪白童話的舞台，尤其覆蓋薄雪時更夢幻。鄰近的羅騰堡與雷根斯堡，保存了中世紀風貌，石板路、彩色屋舍，讓人一秒穿越時空。若想小小奢侈一番，可以去茵格斯達購物村，這裡雲集世界精品品牌，價格比市區誘人，購物控一定心動。

▲米蘭以大教堂聞名，也是享譽全球的時尚之都。

來到義大利米蘭，這座時尚之都，周邊的自然與人文同樣精彩。冬日的加達湖景色靜謐；五漁村則以繽紛小屋映襯海天色彩；百花之城佛羅倫斯，帶你走進文藝復興的世界；威尼斯坐上貢多拉遊船，搖曳在水巷中，更顯浪漫。當然，義式手工冰淇淋GELATO、義式卡布奇諾咖啡，也是必嚐二大幸福美味。

▲威尼斯必體驗貢多拉遊船賞景。

歐洲冬季短天旅行，不僅能擁抱文化、藝術與浪漫，還能在淡季撿到超值好康。快選擇自己心儀的那座城市，跟著長榮直飛航點，一圓歐洲旅行夢想，為寒冷季節增添一份浪漫與驚喜。

推薦行程：

●法國巴黎7天

•莎瑪麗丹浪漫下午茶、奧薇小鎮、藝術人文、瑪黑區、葡式海鮮大餐、OUTLET

https://4ptour.com/tr04PBzYj

●英國倫敦7天

•雙大學城、大英博物館、時尚購物趴

https://4ptour.com/tr04hZzIv

●南德慕尼黑8天

•新天鵝堡、羅騰堡、雷根斯堡、茵格斯達購物村

https://4ptour.com/tr04SzYRv

●義起快閃～義大利米蘭8天

•加達湖、五漁村、百花之城、浪漫威尼斯貢多拉遊船、雙好禮

https://4ptour.com/tr04bIR3a

