3.5小時直飛關島　春節假期化身海島玩家

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

今年春節，換個方式過年吧！關島免辦簽證，從台灣直飛只要3.5小時航程，就能抵達這座太平洋島嶼，白沙灘、湛藍海水、免稅購物、美式風情一次滿足。星宇航空與世邦旅遊攜手推出春節關島包機，2/14、18出發免請假，10/31前付訂，第二人省4,000元，還加碼送晚餐秀，玩得輕鬆又超值。

▲杜夢灣享受日光浴，體驗豐富的水上活動。

來關島，必遊杜夢灣！這裡是關島最熱門的旅遊景區，飯店、度假村林立，出門就能踏上沙灘，白天可以浮潛、玩香蕉船、水上摩托車、划透明獨木舟，太陽下山後，則能漫步沙灘、看夕陽染紅整個海平面。

▲拉提石遺跡是查莫洛文化的珍貴遺產。

如想感受人文風情，建議去看看拉提石遺跡。這些由錐形石柱與圓形石帽組成的石柱基座，曾用於建造傳統住宅，是古代查莫洛文化的珍貴遺產，展示當時的生活智慧，如今也成為當地文化的象徵。

▲戀人岬看美景、掛愛情鎖，許下幸福心願。

旅程中，別忘了到打卡熱點—戀人岬 ，許下幸福的心願。這座高378英尺的懸崖，是關島的愛情地標；傳說中，查莫洛少女與情郎，因家長反對而一起跳崖殉情，故事淒美浪漫。

▲關島深受外來文化影響，可品嘗各式風味餐飲。圖為椰子蟹美食。

玩樂之外，吃當然也不能少。關島融合了西班牙、日本、美國和查莫洛原住民的飲食文化，各種風味美食都有。最不能錯過的就是椰子蟹，肉質紮實鮮美，其他像是紅米飯、雞肉沙拉、辣味燉雞肉、椰奶燉菠菜等，也都是值得一試的查莫洛料理。

星宇航空與世邦旅遊攜手推出關島春節包機，航班早去晚回、2/14、2/18指定出發日免請假，輕鬆安排五天四夜假期。行程選擇豐富，不管是親子家庭想看水族館、冒險客要挑戰戶外活動、購物狂愛逛免稅商場，還是浪漫派想體驗夕陽遊船，都能找到喜歡的玩法。世邦旅遊另贈送魚眼公園晚餐秀和網卡，真的是吃好、玩滿超級貼心。10/31前付訂，第二人立刻省下4,000元。準備好說聲「Hafa Adai」（關島查莫洛語的哈囉），迎接一個陽光滿滿的新年吧！

推薦行程：

●星宇航空～關島好好玩自由行

•10/31前付訂，可享第二人省4,000元

https://reurl.cc/3MENZl

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想

(02)2537-3088

http://www.4p.com.tw