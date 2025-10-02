ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
老賴茶棧「烤糖奶蓋系列」新上市　4款基底茶任搭

▲▼老賴茶棧推出全新「烤糖奶蓋系列」。（圖／老賴茶棧提供）

▲老賴茶棧推出全新「烤糖奶蓋系列」。（圖／老賴茶棧提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「老賴茶棧」推出全新「烤糖奶蓋系列」，選用炙烤砂糖搭配濃厚海鹽奶蓋，打造鹹甜香脆口感，且開放搭配4款基底茶，包括紅茶、綠茶、青茶等，即日起於全門市開賣。

▲▼老賴茶棧推出全新「烤糖奶蓋系列」。（圖／老賴茶棧提供）

▲烤糖奶蓋系列一共推出4款基底茶搭配。

老賴茶棧「烤糖奶蓋系列」新上市，以香脆烤糖驚喜結合濃厚海鹽奶蓋，並提供2種喝法，包括直接品嚐烤糖，或是敲碎之後混合海鹽奶蓋，再搭配茶飲一起享用，可以同時喝到奶蓋的濃郁口感還有咬到脆甜烤糖。

此次一共推出4款基底茶飲搭配，包括紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶，售價皆為70元，即日起正式上市，期間凡購買烤糖奶蓋系列任選2杯即送品牌保冷提袋1個，可累計贈送，購買4杯可獲得2個，實際庫存依各店為主，送完為止。

▲▼大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶。（圖／大苑子提供）

▲大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶。（圖／大苑子提供，下同）

另外，大苑子秋季限定「酪梨系列」也在10月強勢回歸，此次有全新「許慶良酪梨布丁鮮奶」，把酪梨加入來自許慶良牧場的特A級鮮奶與手工布丁，打造滑順濃郁、飽足感十足的健康系飲品，中杯售價80元，於全台90間門市販售；「許慶良布丁鮮奶茶」則結合鮮奶茶，更添茶香味，北部大杯售價80元、中南部售價75元。

▲▼大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶限於90門市販售。（圖／大苑子提供）

▲許慶良酪梨布丁鮮奶限於90間門市販售。

老賴茶棧 大苑子

【花蓮正妹超人】做指甲又接髮！她：只想趕快幫忙他們

