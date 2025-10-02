南洋蔬食料理「熱浪小島」周年慶　10/3前用餐贈買一送一券

▲南洋蔬食料理「熱浪小島」泰泰冬蔭麵。（圖／熱浪小島提供）

記者黃士原／台北報導

熱浪島餐飲集團旗下品牌「熱浪小島」迎來開幕一周年，特別推出限時優惠活動，10月3日前到店消費「南洋湯麵食系列」或「熱浪乾拌好食系列」，即可獲得「買一送一券」。

「熱浪小島」是「熱浪島」推出的南洋蔬食料理新品牌，主打南洋湯麵與乾拌系列，目前全台已有17家分店，129元起即可享受一碗熱騰騰的料理，不僅有酸辣過癮的「泰辣綠咖哩麵」、香氣濃郁的「泰香白湯麵」，還有乳白湯頭鮮甜順口的「檳城白咖哩麵」，呈現酸、辣、甜、香兼具的多層次口感。

▲南洋蔬食料理「熱浪小島」清檸鮮香麵。（圖／熱浪小島提供）

業者表示，餐點中特別強調蔬食的運用，湯底與配料加入自種南洋新鮮香料，讓料理風味上更顯清爽、均衡，消費者感受酸、辣、甜、香的南洋風味，也能在日常用餐中輕鬆攝取更多植物性營養，顛覆傳統「素食」的刻板印象，讓消費者能無負擔地享受美味。

迎來開幕一周年，熱浪小島10月3日前推出限定活動，到全台分店消費「南洋湯麵食系列」或「熱浪乾拌好食系列」（文心秀泰店、花蓮慈濟大學店除外），即可獲得「買一送一券」一張，於下次用餐時使用。

▲漢來海港SOGO敦化店熄燈前祭出平日5人同行1人免費優惠。（圖／漢來美食提供）

另外，位於SOGO敦化館6樓的漢來海港自助餐廳，由於百貨商場預計12月熄燈，官方臉書昨日公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，11月3日至12月12日平日，凡持4張該店餐券用餐，即享「平日5人同行1人免費」優惠。