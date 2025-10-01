ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
紅海度假秘境「舒拉島」開幕！跨海大橋登島　新開3飯店搶先看

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲沙烏地阿拉伯最新奢華旅遊地「舒拉島」開幕。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

記者蔡玟君／綜合報導

沙烏地阿拉伯奢華旅遊新地標「舒拉島」正式開幕！舒拉島結合永續再生與奢華旅遊，打造出全新度假天堂，島上規劃11座頂級度假村，其中SLS The Red Sea、沙烏地紅海艾迪遜酒店（The Red Sea EDITION）和紅海洲際酒店度假村（InterContinental The Red Sea Resort）已於9月開幕，旅客可以體驗搭乘電瓶車經過跨海大橋登島，探索蔚藍瀉湖、原始海灘和自然生態。

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲舒拉島擁有未受破壞的珊瑚礁景觀。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

沙烏地阿拉伯近年開放觀光，大力發展旅遊業，在疫後更成為奢華旅遊產業成長最迅速的國家之一。由紅海全球集團打造的再生型旅遊目的地「舒拉島」，就是結合永續、再生能源、奢華旅遊產業的中東旅遊新地標。

舒拉島位於沙烏地阿拉伯西海岸，島嶼樣貌宛如一隻海豚，島上擁有原始海灘、未受破壞的珊瑚礁與紅樹林，還有多樣化生態，為了保護環境，島上全以再生能源供電。

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲可以搭乘電動車穿過沙烏地阿拉伯國內最長跨海大橋登島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

想要前往舒拉島，必須先飛到紅海國際機場（RSI），再轉乘遊艇抵達島上碼頭；或乘坐電動車行駛於3.3公里長的舒拉跨海大橋，也是沙烏地最長的國內橋樑登島，即可沉浸式體驗自然度假天堂中。

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲沙烏地紅海艾迪遜酒店。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

島上設有11座頂級度假村，目前開幕的有「SLS The Red Sea」，融合自然之美與 SLS 標誌性風格，設有150間奢華客房，其中包含海濱與水上屋，並規劃文化、養生與休閒體驗；「沙烏地紅海艾迪遜酒店」則設有240間客房，其中包括53間套房，並提供頂級水療中心、多元餐飲選擇，以及水上運動與高爾夫活動。

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲未來舒拉島將有11座頂級酒店品牌進駐。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

「紅海洲際酒店度假村」則打造一座海島度假天堂，以周邊珊瑚礁為度假村設計靈感，館內設有178間客房與32間套房，提供5間餐廳、SPA與會議空間。未來島上還有Faena、費爾蒙、四季、君悅、卓美亞、Miraval、萊佛士與瑰麗等品牌酒店陸續開幕。

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲▼沙烏地阿拉伯首座島嶼高爾夫球場「舒拉林克斯（Shura Links） 」。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

▲▼沙烏地阿拉伯舒拉島。（圖／翻攝自Red Sea Global （RSG）官網）

此外，沙烏地阿拉伯首座島嶼高爾夫球場「舒拉林克斯（Shura Links） 」也已經啟用，結合挑戰性、設計感與永續理念，球場融合自然沙漠地貌與綠意球道，不僅服務島上度假村旅客，也向紅海地區其他度假村的住客與訪客開放。

