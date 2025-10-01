黑毛屋台中首店10/3開幕「套餐380元起」　首周消費送芬蘭豬

▲黑毛屋台中首店10/3開幕。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

乾杯集團旗下日式鍋物品牌黑毛屋首次進軍台中，10月3日進駐新光三越台中中港店，同時也是姆明聯名主題店，客人可享有玩偶陪吃體驗與多樣活動。

隨著台中新光三越全面復業，乾杯集團同步啟動品牌煥新部署，旗下鍋物品牌黑毛屋以「台中首店」正式進駐插旗，共68席客席。作為全台第3家姆明聯名據點，店內以「冬日姆明谷」為主題，從店內牆面掛畫到巧思擺件，處處佈滿姆明一家滑雪、圍爐取暖的可愛冬日情境，顧客彷彿置身於白雪皚皚的姆明谷中。座位邊隨處可見姆明、小不點、阿金等角色身影，並特設主題拍照打卡專區，讓粉絲盡情合影、留下美照。

▲姆明聯名周邊商品。（圖／乾杯提供）

掀起社群打卡熱潮的「姆明陪伴服務」也來到台中店，顧客可自由選擇心愛的姆明玩偶角色，坐在一起享用火鍋，特別適合單人用餐的顧客，告別一人吃鍋的孤單感。同時，粉絲最期待的姆明聯名周邊也驚喜登場，其中「姆明叉匙組」由台中新光店搶先開賣，碗盤、提袋等系列商品也同步販售，讓療癒感從餐桌一路延伸到日常生活。

黑毛屋提供每日熬煮的涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與摩滋鍋四大經典鍋物，搭配嚴選日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等頂級食材，鍋物套餐380元起，480元起可享用和牛鍋。慶祝台中首店開幕，10月3日至10月9日凡消費任一套餐，完成指定社群打卡任務，即可獲贈1份「PURE RARE芬蘭豬」。

▲鼎王餐飲進軍麻辣滷味市場，推出新品牌「六米」。（圖／鼎王餐飲提供）

另外，以麻辣火鍋聞名的鼎王餐飲集團，正式跨足滷味市場，推出全新品牌「六米麻辣滷味」，以自家研發的滷料配方，搭配多樣食材慢火細滷，讓不同食材展現各自不同的麻辣風味與層次。

▲六米推薦招牌分別是銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆干。（圖／鼎王餐飲提供）

品牌「六米」的名稱靈感，源自台語「滷味」的諧音，鼎王表示，以自家多年累積的麻辣料理功力，轉化為多層次「有靈魂的麻辣」，讓滷味不只是配角，而是能讓人一口上癮的休閒美食主角。六米麻辣滷味採外帶即食形式，無需額外沾醬，冷熱皆宜。