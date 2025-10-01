ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

▲明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

▲明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

開業近11年、受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」，其招牌「果凍鴨血」受到許多老饕喜愛，Google評價高達4.5顆星。不過業者昨日公告，將於12月31日結束營業。

麻神麻辣火鍋成立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，為了向更多朋友分享美味的湯頭及食材，特別對外成立餐廳，並且提供管家式桌邊烹調服務，靈魂湯頭使用數十種辛香料經過煎、煮、炒、炸、熬製而成。

▲明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

▲果凍鴨血。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

除了湯頭，麻神另一招牌就是「果凍鴨血」，經由沖、浸、泡、滷，超過48小時烹調，鴨血外表輕彈可破，但裡面卻是綿密，切開後完全看不見氣泡，入喉後有著果凍般滑嫩口感。

雖然麻神麻辣火鍋受到許多明星與老饕們的喜愛，Google評價高達4.5顆星，不過業者昨日卻公告，將於12月31日結束營業，消息傳出讓許多老顧客感到驚訝，紛紛留言說「我已經沒有辦法去吃別人家的鴨血了」、「你們不做了，我去哪裡吃這唯一的味道」、「來自香港的粉絲也覺得可惜」。

▲漢來海港SOGO敦化店12/14熄燈。（圖／漢來美食提供）

另外，位於SOGO敦化館6樓的漢來海港自助餐廳，由於百貨商場預計12月熄燈，官方臉書昨日公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，11月3日至12月12日平日，凡持4張該店餐券用餐，即享「平日5人同行1人免費」優惠。
 

關鍵字： 美食雲 麻神麻辣火鍋 果凍鴨血 歇業 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【樂觀刻進骨子裡】一群可愛的原民哥邊唱邊跳邊鏟土！

推薦閱讀

華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

黑毛屋台中首店10/3開幕

黑毛屋台中首店10/3開幕

台南直飛熊本、沖繩12月底首航

台南直飛熊本、沖繩12月底首航

foodpanda超級會員週限時10天開跑

foodpanda超級會員週限時10天開跑

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

標本室珍藏超壯觀！埔里昆蟲博物館

標本室珍藏超壯觀！埔里昆蟲博物館

「萬波X理想混蛋」聯名一次看

「萬波X理想混蛋」聯名一次看

全家買鮮奶送「擠奶神器」網笑翻

全家買鮮奶送「擠奶神器」網笑翻

中壢299元「菲式料理」吃到飽！

中壢299元「菲式料理」吃到飽！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一周兩天「林口夜市」排隊美食全收錄

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

參觀養樂多製造生產線！

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

冬季出國滿額送「4星飯店住宿券」

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈

客美多咖啡淡水店10/2開幕

士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦

10月出國旅遊新制　朝聖之路收旅遊稅

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

黑毛屋台中首店10/3開幕

台南直飛熊本、沖繩12月底首航

foodpanda超級會員週限時10天開跑

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

標本室珍藏超壯觀！埔里昆蟲博物館

「萬波X理想混蛋」聯名一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366