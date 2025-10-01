明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

▲明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

開業近11年、受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」，其招牌「果凍鴨血」受到許多老饕喜愛，Google評價高達4.5顆星。不過業者昨日公告，將於12月31日結束營業。

麻神麻辣火鍋成立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，為了向更多朋友分享美味的湯頭及食材，特別對外成立餐廳，並且提供管家式桌邊烹調服務，靈魂湯頭使用數十種辛香料經過煎、煮、炒、炸、熬製而成。

▲果凍鴨血。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

除了湯頭，麻神另一招牌就是「果凍鴨血」，經由沖、浸、泡、滷，超過48小時烹調，鴨血外表輕彈可破，但裡面卻是綿密，切開後完全看不見氣泡，入喉後有著果凍般滑嫩口感。

雖然麻神麻辣火鍋受到許多明星與老饕們的喜愛，Google評價高達4.5顆星，不過業者昨日卻公告，將於12月31日結束營業，消息傳出讓許多老顧客感到驚訝，紛紛留言說「我已經沒有辦法去吃別人家的鴨血了」、「你們不做了，我去哪裡吃這唯一的味道」、「來自香港的粉絲也覺得可惜」。

▲漢來海港SOGO敦化店12/14熄燈。（圖／漢來美食提供）

另外，位於SOGO敦化館6樓的漢來海港自助餐廳，由於百貨商場預計12月熄燈，官方臉書昨日公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，11月3日至12月12日平日，凡持4張該店餐券用餐，即享「平日5人同行1人免費」優惠。

