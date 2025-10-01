beard papa's推10月限定「先喝道厚奶茶泡芙」　QQ麻糬派回歸

▲beard papa's10月推「先喝道厚奶茶泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」10月找來手搖飲「先喝道」推出「厚奶茶泡芙」，能吃到烏瓦紅茶結合卡士達內餡，還有「餅乾巧酥泡芙」本月持續販售；加碼超人氣派皮「QQ麻糬派」回歸，1今天起至月底限時上市限時上市，售完為止。

▲雙連概念店推出限定「先喝道厚珍奶泡芙」。

beard papa's攜手先喝道推出聯名口味「厚奶茶泡芙」，把來自斯里蘭卡的烏瓦紅茶結合經典卡士達，每顆售價80元起；雙連概念店則推出限定「先喝道厚珍奶泡芙」，在厚奶茶泡芙加上Q彈黑糖珍珠，每顆售價95元。

▲餅乾巧酥泡芙本月持續開賣。

「餅乾巧酥泡芙」本月持續販售，把OREO餅乾碎片拌入經典卡士達、奶霜餡，還原OREO夾心餅乾滋味，售價80元起，限於指定門市販售。

今年5月推出的超人氣派皮「QQ麻糬派」也回歸，選用酥脆的特製千層派皮以純手工方式包進QQ麻糬，且開放搭配「先喝道厚奶茶」口味、「餅乾巧酥」口味、「香草卡士達」口味，每顆售價80元起，限於指定門市販售。

▲Mister Donut找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

另外，甜甜圈品牌「Mister Donut」近日找來日本「雷神巧克力」聯手推出3款甜甜圈，「黑雷神巧克力波堤」選用Q彈巧克力波堤搭配黑可可醬，中心夾層搭配豐富餅乾粒增添口感，最後灑上金色糖片。

「粉紅雷神波堤」同樣使用波堤沾上酸甜草莓可可醬，再結合脆口餅乾，最後灑上細緻糖粉；「白雷神歐菲香」則是歐菲香與白可可沾醬的組合，營造出白雷神巧克力的奶香，3款甜甜圈售價皆為65元，全門市限時開賣。