德州BBQ名店新推5款新漢堡　重現18小時全柴火煙燻燒烤技藝

▲德州BBQ「Dayne's Craft Barbecue」開賣5款新口味漢堡 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

美國德州名店「Dayne’s Craft Barbecue」今年7月底首度登台，8月底受台北市政府邀請參加「漢堡嘉年華」，還為活動新研發了「煙燻豬貝里漢堡」。為了延續漢堡控的熱情支持，10月起除了最具代表性的經典OG漢堡，5款各具特色的新漢堡同步開賣。

今年7月，美國德州名店「Dayne’s Craft Barbecue」首間海外分店進駐南港CITYLINK，為了呈現最正宗的德州燒烤文化，餐廳特別引進經典的OFFSET偏位式煙燻爐，核心團隊更特別赴美國德州Aledo小鎮，進行為期近1個月的學習與技術交流，把18小時全柴火煙燻的正宗德州燒烤技藝帶回台灣。

▲經典OG漢堡。（圖／記者黃士原攝）

▲Aledo牛胸堡。（圖／記者黃士原攝）

Dayne’s Texas Barbecue 8月底受台北市政府邀請參加「漢堡嘉年華」，除了原本招牌口味，還為活動新研發了「煙燻豬貝里漢堡」。延續漢堡控的熱情支持，10月起除了最具代表性的經典OG漢堡，5款各具特色的漢堡同步開賣，供應時間為每周一至周五的11:00至17:00，可選擇內用或外帶。「煙燻牛胸碎肉堡」、「煙燻豬貝里堡」、「辣味雞胸肉堡」會於假日及晚餐時段以特選漢堡輪流上架。

▲牛舌漢堡排堡。（圖／記者黃士原攝）

▲煙燻牛胸碎肉堡。（圖／記者黃士原攝）

「Aledo牛胸堡」、「牛舌漢堡排堡」為平日限定限量供應，前者選用煙燻16至18小時的招牌牛胸肉，搭配醋漬紫高麗菜、番茄、堅果，以及墨西哥辣椒特製墨西哥堅果辣醬。後者使用牛舌中段、前段及牛後腿肉絞成漢堡絞肉，拌入炒過的焦化洋蔥製作成5盎司肉量的牛舌漢堡排。

「煙燻牛胸碎肉堡」則以煙燻牛胸與牛胸腹兩款邊角肉為主角，雖是零碎的肉塊，但仍保留了獨特的煙燻風味，佐以 Dayne’s BBQ醬。

▲煙燻豬貝里堡。（圖／記者黃士原攝）

▲辣味雞胸肉堡。（圖／記者黃士原攝）

針對不吃牛肉的客群，Dayne’s 團隊設計了豬肉與雞肉漢堡，「煙燻豬貝里堡」使用煙燻8至10小時的台灣豬五花，淋上帶有黃芥末、綜合香料獨特風味的Dayne’s自製金醬。「辣味雞胸肉堡」則是將煙燻雞胸肉切片，並堆疊焦化洋蔥與水牛城辣醬。

▲鳥貴族高島屋店明天試營運。（圖／記者黃士原攝）

另外，鳥貴族去年9月登台，目前已有新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店、大巨蛋店及慶城店，接下來將進駐大葉高島屋，明天至10月3日試營運，10月4日正式開幕。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

