十月連假出國必看！投保旅平險不只保障安全　還能月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

▲▼十月,連假,出國,旅遊,旅平險,安達,東京,WBC,iPhone17,抽獎。（圖／業者提供）

▲十月連假將至，於安達放飛季期間，投保海外旅平險，每月就抽出2位幸運兒，直奔東京巨蛋，現場感受棒球經典賽的熱血氛圍（圖／unsplash） 

生活中心／綜合報導

十月連假將至，機票訂了、飯店選好了，就連IG限動都預備好要洗版了！滿心期待準備「放飛」，但等等～今年這張出國機票，只要多個動作，就有機會變成2026年直奔東京巨蛋、親眼見證世界棒球經典賽（WBC） 的熱血通行證！

對許多台灣人來說，連假出遊早已是「國民運動」，不論是飛去東京追新海誠動畫場景，還是去大阪環球影城暢飲哈利波特奶油啤酒，旅程總是充滿期待。但旅行就像上場比賽，準備再周全也可能遇到水土不服等突發狀況，更別提現在病毒到處有，旅途勞累、免疫力容易下降，就會讓疾病有機可乘。不少人曾遇過，飛到日本第一天就高燒不退；或是在韓國大吃美食後腸胃炎發作，不但行程全毀，還得花上大筆醫療費，安達產險提醒，這些突發狀況比想像的更常見，因此安達把這些令人頭痛的突發狀況全面納入旅平險的保障範圍，並提供24小時海外急難援助服務（註），不管是半夜要找醫院、臨時需要急診，或是遇到重大緊急狀況，例如安排轉送或專機送返，都能協助處理，服務額度最高可達10萬美元，適時提供醫療支援與經濟補償，有安達，真的好安心！

註：本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險網站，不另行書面通知。  

▲▼十月,連假,出國,旅遊,旅平險,安達,東京,WBC,iPhone17,抽獎。（圖／業者提供）

▲出國旅遊時，行程常排滿吃喝玩樂，難免因旅途勞累與飲食不均，導致營養失衡、免疫力下降，讓疾病有機可乘。（圖／記者施怡妏攝）

安達產險特別針對台灣人最愛的日韓地區推出加乘服務，海外突發疾病保障直接升級至150%！以日本為例，台北飛東京的來回機票大約8,000元，但若在當地掛急診，花費往往是機票錢的好幾倍，若事先投保旅平險，就能確保錢花在旅遊和體驗上，而不是醫療單據。海外突發疾病保障就是要讓大家玩得安心，花得開心。

安達產險推出「安達放飛季」活動，即日起至2026年1月31日，只要完成海外旅平險投保，將每月抽出「東京棒球祭典之旅」，含單人來回機票、4天3夜飯店、經典賽門票1張（每月2名，共8名），有機會穿上藍色應援戰袍，和萬名球迷一起坐在東京巨蛋高喊「台灣加油」熱血應援，不只如此，每月也會抽出最新的iPhone 17，讓你的旅行與日常生活都全面升級，也就是說，這次投保不僅保障出遊安全，還有機會同時收穫「夢幻球賽＋夢幻手機」兩大驚喜！ 

加入安達官方LINE好友，另可以獲得LINE 好友專屬代碼，再抽獨享好禮

委託刊播及出資者：美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司

