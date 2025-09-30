▲越南峴港Fusion Resort & Villas Danang。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

到峴港度假，一定要挑一間濱海度假村住一晚才行！於2024年開幕的五星級奢華度假村「Fusion Resort & Villas Danang」，就主打獨家「空中度假村」體驗，還有Villa能直通私人沙灘，並能享受越南最大水療中心，加上無邊際泳池、豐富水上活動、走路2分鐘就到高爾夫球場，滿足不同族群的旅客。

▲Fusion Resort & Villas Danang佔地廣達15公頃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲度假村內到處洋溢悠閒度假氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲部分客房設有空中私人泳池。（圖／業者提供）

亮點1：空中度假村體驗

「Fusion Resort & Villas Danang」是越南頂級酒店集團Fusion Hotel Group旗下的旗艦級度假村及別墅，15公頃園區擁有85棟Villa與157間客房。其中，157間客房中，有29間客房設有空中私人泳池，打造獨一無二的「空中度假村」體驗；客房景觀也分為海景與高爾夫球場景。

▲▼海景客房。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：海景客房開箱

位於酒店大樓內的海景客房，獨享私人陽台與落地窗景，將蔚藍海景盡收眼底。寬敞客房分為起居與衛浴空間，床頭兩側設有多功能充電插座與USB孔，牆面電視可自由轉向調節，並在床頭後方設有寬敞的開放式衣櫃與書桌。

▲衛浴空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲私人陽台。（圖／記者蔡玟君攝）

乾濕分離的衛浴空間，提供舒適的沐浴時光，臨窗設計的蛋形浴缸附設浴鹽，讓旅人在夜晚可享受泡澡時光；淋浴間設有蓮蓬頭、花灑兩種功能，並提供澳洲品牌「APPELLES」的盥洗備品。

▲▼Fusion Resort 內的早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：豐富早餐

早餐早已是旅人選擇飯店的入住指標。Fusion Resort & Villas Danang園區內的全日餐廳「Fresh」提供全日餐飲服務，包括現點現做的越南米線、現烤鬆餅、蛋料理，還有多樣化越南美食，甚至可以自己製作法國麵包，再加上多種果汁、異國料理、蜂巢蜂蜜、多種類麵包、甜點等，讓旅客大飽口福。

▲海灘酒吧「Breeze」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小型咖啡館「Biscuit」有星巴克咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村內亦有位於泳池和海灘酒吧「Breeze」，提供一系列清新雞尾酒、調酒；位於酒店大廳一旁的小型咖啡館「Biscuit」不只有星巴克咖啡，還有提供手工製作的正宗越南咖啡和茶，並設有許多娛樂活動讓旅客在此玩樂。

▲▼私人泳池Villa。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：私人Villa直達海灘

度假村內擁有85棟Villa，從一間臥室到5間臥室選擇都有，Villa內大量使用天然木材和石材，以大地色系作主調、柔和色彩作點綴，並使用大量綠色植栽妝點。

▲▼其中只有2棟Villa有私人無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

其中，有29間Villa設有私人泳池，還有廚房空間，更只有2棟Villa設有私人無邊際泳池，並直通沙灘，輕鬆捕捉峴港最美海灘的晨光與日落。

▲▼度假村內設有越南最大水療中心。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：越南最大水療中心

隨著旅人越來越重視健康與心靈療癒，Fusion度假村內設有越南最大水療中心，從按摩SPA到空中瑜伽室、大型水療池、烤箱應有盡有，入住指定專案還能免費使用。

▲▼兒童遊樂區。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6：兒童遊樂區

度假村內設有專屬兒童的玩樂區域，不只有室內電動區，還有戶外溜滑梯、盪鞦韆，更有一處小小菜園，讓小朋友親手體驗種菜、採摘收成的樂趣。

▲無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼不僅有專門水上活動中心，在私人海灘也有許多特色造景。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點7：豐富戶外活動

Fusion度假村不僅擁有廣闊的無邊際泳池，從早餐餐廳就能直通，同時還有專屬水上活動中心，可以體驗獨木舟、SUP等活動，或漫步沙灘，與不同指標造景搭配藍天、蔚藍海景與白色沙灘拍照。

▲會安古鎮夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在會安古鎮可以體驗放水燈。（圖／記者蔡玟君攝）

而隨著前往峴港的直飛航班選擇越來越多，為了讓台灣旅客也能享受頂級度假村設施，同時搶先佈局明年農曆春節出國旅遊商機，可樂旅遊即日起推出賀歲中越雙城團體選擇，標榜全程入住包括Fusion Resort & Villas Danang在內的五星酒店，並走訪經典的巴拿山纜車、黃金佛手橋、竹桶船行程，並品嚐米其林餐廳，晚上再到會安古鎮放水燈，每人6萬1800元起；自由行旅客，亦可透過可樂旅遊訂房官網預訂。