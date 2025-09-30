客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

▲客美多咖啡淡水捷運店10/2開幕。（圖／客美多提供）

記者黃士原／台北報導

2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，新北市淡水區首店10月2日開幕，除了延續名古屋「買飲品送早餐」的特色，還有這裡才吃得到的限定餐點「千島炸雞堡」。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲千島炸雞堡。（圖／客美多提供）

▲客美多咖啡淡水捷運店用餐環境。（圖／客美多提供）

10月2日開幕的淡水捷運店就在3號出口，門口也以類似洋樓建築常見的花磚裝飾，店內則以圓弧造型映襯淡水河畔黃昏夕陽折射的粼粼波光，同時也保有客美多咖啡的舒適空間，紅色絨布沙發與原木裝潢，牆面裝飾上淡水風景建築照，巧妙結合淡水在地之美與客美多咖啡的店鋪特色，與咖啡香氣相互呼應，營造出既有地方情懷又具現代舒適感的氛圍。此外，淡水捷運店還推出期間限定的千島炸雞堡，炸雞排搭配濃郁起司片與甜中帶酸的千島醬。

▲粉紅鮭魚酪梨班尼迪克蛋。（圖／瓦城集團提供）

另外，台中新光三越重新開幕，瓦城集團旗下瓦城、時時香、樂子3個品牌也回歸，同時也推出多款限定餐點，分別是樂子的「粉紅色班尼迪克蛋」、「莓果香煎牛排沙拉」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「莓果三重奏法式吐司」、「西瓜冰棒莫西多」、「超級莓果果昔」與「肉桂吉拿疊疊樂」。

瓦城則是把經典的月亮蝦餅再升級為濃郁黑松露口味，時時香則推出「越香咖啡排骨」、「瑪莎蔓牛腩」。