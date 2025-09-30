ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

▲客美多咖啡淡水捷運店。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡淡水捷運店10/2開幕。（圖／客美多提供）

記者黃士原／台北報導

2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，新北市淡水區首店10月2日開幕，除了延續名古屋「買飲品送早餐」的特色，還有這裡才吃得到的限定餐點「千島炸雞堡」。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲客美多咖啡淡水捷運店。（圖／記者黃士原攝）

▲千島炸雞堡。（圖／客美多提供）

▲客美多咖啡淡水捷運店。（圖／客美多提供）

▲客美多咖啡淡水捷運店用餐環境。（圖／客美多提供）

10月2日開幕的淡水捷運店就在3號出口，門口也以類似洋樓建築常見的花磚裝飾，店內則以圓弧造型映襯淡水河畔黃昏夕陽折射的粼粼波光，同時也保有客美多咖啡的舒適空間，紅色絨布沙發與原木裝潢，牆面裝飾上淡水風景建築照，巧妙結合淡水在地之美與客美多咖啡的店鋪特色，與咖啡香氣相互呼應，營造出既有地方情懷又具現代舒適感的氛圍。此外，淡水捷運店還推出期間限定的千島炸雞堡，炸雞排搭配濃郁起司片與甜中帶酸的千島醬。

▲粉紅鮭魚酪梨班尼迪克蛋。（圖／瓦城集團提供）

▲粉紅鮭魚酪梨班尼迪克蛋。（圖／瓦城集團提供）

另外，台中新光三越重新開幕，瓦城集團旗下瓦城、時時香、樂子3個品牌也回歸，同時也推出多款限定餐點，分別是樂子的「粉紅色班尼迪克蛋」、「莓果香煎牛排沙拉」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「莓果三重奏法式吐司」、「西瓜冰棒莫西多」、「超級莓果果昔」與「肉桂吉拿疊疊樂」。

瓦城則是把經典的月亮蝦餅再升級為濃郁黑松露口味，時時香則推出「越香咖啡排骨」、「瑪莎蔓牛腩」。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 淡水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ

推薦閱讀

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

長榮酒店線上旅展10月開跑

長榮酒店線上旅展10月開跑

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

客美多咖啡淡水店10/2開幕

客美多咖啡淡水店10/2開幕

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

參觀養樂多製造生產線！

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

客美多咖啡淡水店10/2開幕

三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

聯航全新波音737 MAX 8機上設計亮相

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

長榮酒店線上旅展10月開跑

大苑子酪梨系列回歸！中秋推買1送1

客美多咖啡淡水店10/2開幕

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366