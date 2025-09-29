南韓國民廚神白種元首度站台「本家燒肉」　示範菜包肉正確吃法

▲《黑白大廚》白種元為「本家BORNGA韓式燒肉」站台。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃士原／台北報導

南韓知名企業家兼廚師、有國民廚神之稱的白種元，先前因陷入產地標示不實與違反《農地法》等爭議，宣布暫停所有演藝活動。不過近期他展開全球加盟店的巡視之旅，第3站來到台灣，今日為新東陽代理的「本家BORNGA韓式燒肉」站台，同時還示範如何正確的享用「菜包肉」。

白種元因擔任《黑白大廚》評審而大紅，但旗下公司在今年初因「白火腿」價格引發爭議，接著陸續被爆出產地標示不實、違反《農地法》以及衛生問題。對此，白種元出面道歉，5月開始全面中斷演藝活動。當時他表示：「往後我將不再以藝人身份活動，而會以企業人白種元的身分，把所有熱情與精力專注於The Born Korea的成長與加盟店的發展」。

▲白種元示範如何正確的享用「菜包肉」。（圖／記者周宸亘攝）

▲白種元說「菜包肉」大小是能一口吞下。（圖／記者周宸亘攝）

近期白種元展開全球加盟店的巡視之旅，跟當地企業討論如何讓餐廳營運更好，第3站來到台灣，今日為新東陽代理的本家BORNGA韓式燒肉站台，同時也示範如何正確的享用「菜包肉」。他說，先選擇適當大小的生菜，接著放上芝麻葉、青辣椒、紅蘿蔔、泡菜、蔥絲、包飯醬及烤肉，捲起來最好是一口就能吃下。白種元還提到，入口後要左右咀嚼4次，每次都會有不同的感受，最後再慢慢吞嚥下去。

喜歡台灣小吃的白種元，這次來台，今天早上原本想吃一家豆漿店，他說這是很特別的早餐文化，可惜沒有營業，於是轉往另一家港式飲茶店。此外，對牛肉麵很有興趣的白種元，今日午餐就是前往一家專賣店享用，但怕造成店家困擾，並沒有透露是哪一家。活動結束後，白種元也親切地跟每桌的客人問候並合照，現場民眾直呼太幸運了。

▲▼白種元跟每桌客人合照。（圖／記者黃士原攝）

本家BORNGA韓式燒肉是白種元以品味為根基創立的品牌，「本家」意味著韓國最原始的味道，呈現正統韓國菜餚為品牌使命，希望顧客來店享用皆能有彷若回到韓國老家用餐的氛圍。餐廳提供多樣韓國菜色，堅持從韓國直送醬料到各地，醬料多達16款，讓各國饕客得以享用韓國最如實的滋味。

▲「本家BORNGA韓式燒肉」最具盛名的是特別申請專利的招牌菜「白種元吾桑格」。（圖／記者黃士原攝）

本家韓式燒肉最具盛名的是特別申請專利的招牌菜「白種元吾桑格」，將牛腹的雪花部位透過精準橫切技術製成薄片，並淋上獨家秘醬，使肉質鮮甜散發淡淡青檸香氣，無論是單吃或與生菜搭配享用都美味。隨著中秋節即將來臨，本家韓式燒肉也推出優惠活動，10月3日至10月12日選用雙人以上套餐，即可獲贈價值800元的「秘醬牛肋條」。

白種元也提到，擁有許多商場美食街是台灣餐飲市場特色之一，這次跟新東陽團隊討論後，預計明年推出適合的新品牌「本家EXPRESS」，讓購物的民眾也能輕鬆享用道地的韓式烤肉。

除了本家韓式燒肉，白種元明天將前往位於內湖的中華料理餐廳「香港飯店0410」，探訪餐廳營運狀況。

▲十二廚韓國美食節登場，烤肉無限供應。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北喜來登十二廚11月30日前推出「韓國美食節」，由新任西餐行政主廚孫榮打造出30多正宗韓味料理，從碳烤豬五花、鮑魚海鮮人蔘雞粥、馬鈴薯燉肉、辣炒年糕、海鮮煎餅到炸雞，通通無限供應。同時餐廳加碼「寒舍25周年抽獎活動」，10月起於假日午晚餐時段用餐，有機會抽中雙人住宿券、自助餐券。

韓國人餐桌上不可或缺的「韓式烤肉」是這次美食節的焦點，孫榮以鳳梨、洋蔥、水梨、蘋果與啤酒醃製肉質，可以軟化纖維並帶出果香，再拌入辣醬與水果烤肉醬，風味清爽不油膩。鐵板區提供3款招牌肉品，分別是韓式川辣豬五花、韓式碳烤豬肉（豬五花）、韓式碳烤板腱牛，搭配美生菜與3款特製醬料，假日午晚餐更升級為「現煎帶骨牛小排」。