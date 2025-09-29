日本免稅新制明年11月實施　全新退稅3步驟、規定一次看

▲日本將於明年11月開始實施免稅新制度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本最新免稅制度確定將從明年11月1日起開始實施，官方退稅網站「J-Tax Free System」也公布退稅流程3步驟，旅客必須先以含稅價格購入，再自行上退稅官網註冊，登記護照資料、退款方式，抵達機場後到稅關檢查行李、判斷是否可退稅，最後透過指定機台刷護照，依照旅客登記退稅方式退款。

▲一張圖看現行與未來新退稅制度比較。（圖／翻攝自J-Tax Free System官網）

日本政府為了防止許多人以免稅價格購入後，再以差價轉賣，造成日本稅收損失，因此決定參照其他歐洲國家的退稅制度，先以含稅價格購入後，到機場確認有攜帶出境、再辦理退稅，全新免稅制度從明年11月1日起實施。

▲免稅品包裝袋將於明年11月廢除。（圖／記者蔡玟君攝）

官方退稅網站「J-Tax Free System」也公布退稅流程如下：

步驟一：免稅店購入

旅客到可免稅的店家購物時，先以含稅價格結帳。新制度上路後，廢除消耗品與一般商品分類，也不再需要專門免稅袋包裝，並廢止購買上限50萬日圓的限制。

步驟二：旅客上退稅網站登錄註冊

購物後，店家會提供QRcode（或顯示在收據上），旅客必須自行掃描QRcode連到「J-TaxRefund」退稅網站登錄必要資訊，包括護照、聯絡方式、退稅帳務等，只需要在首次登錄時輸入，以後購物不用重複操作，透過該網站，旅客也可隨時查詢購買紀錄。

▲旅客未來需提前到機場辦理退稅流程。（圖／記者蔡玟君攝）

步驟三：出境地點確認購物品是否攜帶出境

旅客抵達出境地點（例如機場）時，給稅關確認物品，並將護照放在機台感應確認是否符合退稅規定，當系統顯示可退稅後，退稅金額將依照旅客於系統登錄的方式退還到指定帳戶。

更詳細的登錄網站、退稅方式也將於日後陸續公告。但旅客需留意的是，未來退稅方式的改變將影響旅客前往機場的時間，旅客需更提早抵達機場，才能辦理退稅並順利登機。