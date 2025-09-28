鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

▲鶴茶樓本周起連開2家新店。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」宣布開出2家新門市，分別插旗新北、高雄，並祭出3款飲品免費喝開幕優惠，數量有限、送完為止。

鶴茶樓最新2間門市本周起接棒登場，土城中央店今（28）日正式開幕、高雄瑞隆店則將在10月4日開幕，並祭出開幕限定優惠，於開幕當天可享「鶴頂紅茶」、「綺夢那堤」、「藝伎紅茶」3款飲品任選免費喝，下午1時至5時限時送、限量200杯，每人限領1杯，提醒土城中央店須加入LINE好友才可享優惠。

●鶴茶樓土城中央店

地址：新北市土城區中央路三段56-1號

●鶴茶樓高雄瑞隆店

地址：高雄市前鎮區瑞隆路560號

▲COMEBUY祭出限時2天買1送1優惠。（圖／COMEBUY提供）

飲品好康也不能放過COMEBUY至10月7日前於Uber Eats祭出的「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」，且凡購買玩火或玩火奶茶加碼隨單送船井®FIP100®纖維粉1包。

未參與外送平台優惠之門市則可享「纖萃玩火系列買1送1」，凡購買纖萃玩火或纖萃玩火奶茶可獲得船井®FIP100®纖維粉加入1包再送1包，每日限量100組，加碼享飲品買1送1，即日起至9月30日限定登場。提醒詳細活動內容依平台、門市為主。