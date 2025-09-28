ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

▲▼鶴茶樓藝伎紅茶。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓本周起連開2家新店。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」宣布開出2家新門市，分別插旗新北、高雄，並祭出3款飲品免費喝開幕優惠，數量有限、送完為止。

鶴茶樓最新2間門市本周起接棒登場，土城中央店今（28）日正式開幕、高雄瑞隆店則將在10月4日開幕，並祭出開幕限定優惠，於開幕當天可享「鶴頂紅茶」、「綺夢那堤」、「藝伎紅茶」3款飲品任選免費喝，下午1時至5時限時送、限量200杯，每人限領1杯，提醒土城中央店須加入LINE好友才可享優惠。

●鶴茶樓土城中央店
地址：新北市土城區中央路三段56-1號

●鶴茶樓高雄瑞隆店
地址：高雄市前鎮區瑞隆路560號

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY祭出限時2天買1送1優惠。（圖／COMEBUY提供）

飲品好康也不能放過COMEBUY至10月7日前於Uber Eats祭出的「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」，且凡購買玩火或玩火奶茶加碼隨單送船井®FIP100®纖維粉1包。

未參與外送平台優惠之門市則可享「纖萃玩火系列買1送1」，凡購買纖萃玩火或纖萃玩火奶茶可獲得船井®FIP100®纖維粉加入1包再送1包，每日限量100組，加碼享飲品買1送1，即日起至9月30日限定登場。提醒詳細活動內容依平台、門市為主。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 COMEBUY

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【善意無國界】外國朋友衝災區幫忙　留學生：把力量合起來

推薦閱讀

米其林三星主廚監製法式餐館新開幕

米其林三星主廚監製法式餐館新開幕

台中80年平價當歸鴨鵝專賣！

台中80年平價當歸鴨鵝專賣！

鶴茶樓連開2店飲料免費喝

鶴茶樓連開2店飲料免費喝

台中「滿堂」10/19起暫停營業

台中「滿堂」10/19起暫停營業

台中宵夜首選Q彈腿庫飯、筍子湯

台中宵夜首選Q彈腿庫飯、筍子湯

台北中山商圈「街區藝術」　百貨、線形公園登場

台北中山商圈「街區藝術」　百貨、線形公園登場

秋遊烏來玩法「夜探森林+星空餐桌」

秋遊烏來玩法「夜探森林+星空餐桌」

Club Med最新2秘境奢旅度假村搶先看

Club Med最新2秘境奢旅度假村搶先看

紐西蘭自由行轉機注意事項一次看

紐西蘭自由行轉機注意事項一次看

療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！

療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

秋遊烏來玩法「夜探森林+星空餐桌」

參觀養樂多製造生產線！

7家飯店港點吃到飽懶人包

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

阿婆加料不手軟！三重隱藏版大腸麵線

立法院必吃三寶美食之一！

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

米其林三星主廚監製法式餐館新開幕

台中80年平價當歸鴨鵝專賣！

鶴茶樓連開2店飲料免費喝

台中「滿堂」10/19起暫停營業

台中宵夜首選Q彈腿庫飯、筍子湯

台北中山商圈「街區藝術」　百貨、線形公園登場

秋遊烏來玩法「夜探森林+星空餐桌」

Club Med最新2秘境奢旅度假村搶先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366