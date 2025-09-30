三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

▲三峽老街自清朝以來即為繁榮的商業大街，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊林立，宛如穿梭到18世紀。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

你知道全台最長老街在哪裡嗎？答案是全長260公尺的三峽老街（三角涌老街），這裡自清朝以來即為繁榮的商業大街，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊，宛如穿梭到18世紀的輝煌歲月，除了必買金牛角麵包、體驗藍染，也別錯過被譽為「東方藝術殿堂」的清水祖師廟，離開前帶杯香濃的碧螺春豆奶、無酒精的米麴甘酒回家，深度感受三峽的美好韻味。

▲「三峽老街」沿著民權街展開，達260公尺，是全台保存最長的老街。（圖／記者彭懷玉攝）

三峽老街

「三峽老街」沿著民權街展開，達260公尺，是全台保存最長的老街。導覽員黃俊榮說，紅磚拱廊、巴洛克式牌樓與立柱，完整保留18世紀街景樣貌；抬頭一看，房屋上方的矮牆被稱為「女兒牆」，形式包括實心、鏤空或使用圖騰裝飾；匾額則記載家號、店號、堂號，搭配精細的雕刻，框內雕上松、鶴、竹子和鹿等吉祥動物，寓意家族人士期盼得到官位。

▲▼匾額記載家號、店號或堂號，搭配精細的雕刻，框內包含松、鶴、竹子和鹿等吉祥動物。（圖／記者彭懷玉攝）



由於自清代起便是繁榮的商業大街，老街以前中間有條輕便道和軌道，方便運輸茶葉與煤礦等物資，到三峽白雞和橫溪礦區，並通往鶯歌火車站一帶，如今已轉型為觀光步道與特色商店聚落，串起三峽的歷史記憶。

▲木門方便立起來做生意；要是關門後有人要買東西，商家可以從上方窗口用吊水桶的方式進行買賣。（圖／記者彭懷玉攝）

黃俊榮說，商店多配有木製的門，方便立起來做生意，並結合閩南特有的騎樓，讓行人在下雨天也能逛街，甚至當時還盛行「吊桶交易」，要是關門後有人要買東西，商家可以從窗口用吊水桶的方式進行買賣，十分有意思。

▲三峽清水祖師廟建於1769年，被譽為「東方藝術殿堂」，目前正進行微整修，仍可入內參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

三峽清水祖師廟

位於老街盡頭的「三峽清水祖師廟」建於1769年，由藝術大師李梅樹親自規劃重建，被譽為「東方藝術殿堂」，是在地信仰與藝術的核心。黃俊榮說，李梅樹教授希望將祖師廟打造成一件藝術品，如同歐洲的教堂一樣，能夠保存千年萬年，因此原預計花費30年完成，但目前已建造超過80年，至今仍未完工。以前祖師廟旁邊是石雕工廠，廟內大部分石雕都是從該工廠完成的。

▲▼廟中矗立134根雕工繁複的石柱，一根約要耗費三年完工；廟內曾雕刻一隻「中式美人魚」，也有卡通版貓頭鷹。（圖／記者彭懷玉攝）

「三峽清水祖師廟」融合傳統雕刻與西洋美學精髓，廟約500坪面積中，矗立134根雕工繁複的石柱，一根約要耗費三年完工。必看包含：「百鳥朝梅」刻有100種不同姿態的鳥，搭配國花梅花；連舌頭都刻畫出來的「西化銅獅」。值得一提的是，黃俊榮說，在民國60多年卡通盛行時，廟內曾雕刻一隻「中式美人魚」，也有些祥獸（如卡通版貓頭鷹），而非傳統造像，令人莞爾一笑。由此可知，清水祖師廟不只是信仰聖地，也見證地方文化與工藝的傳承。

▲「三峽清水祖師廟」融合傳統雕刻與西洋美學精髓，至今已有逾250年歷史。（圖／記者彭懷玉攝）

禾乃川國產豆製所

走出清水祖師廟，不妨轉進民權街84巷的「禾乃川國產豆製所」。這裡是甘樂文創在三峽經營的實踐基地，座落於合習聚落內，由有70年歷史的愛鄰醫院改建，網友譽為「最美的冰店」。

▲▼「禾乃川國產豆製所」座落於合習聚落內，由有70年歷史的愛鄰醫院改建，店內堅持手工製作、真材實料製作各式商品。（圖／記者彭懷玉攝）





店內堅持手工製作、真材實料，透過大片玻璃窗即可清楚看到豆製品的生產過程。販賣部提供舒適的內用座位，販售豆腐冰、豆製霜淇淋、豆乳優格、鹽鹵豆花、豆干等多樣美食。必點的碧螺春豆奶與碧螺春豆腐冰，茶香濃郁、口感不甜膩；還有零酒精的米麴甘酒（檸檬、原味等多種口味），大人小孩都能安心享用。

▲▼除販售豆腐冰、豆製霜淇淋、豆乳優格、鹽鹵豆花等，還有不含酒精的米麴甘酒；碧螺春豆奶香濃不甜膩。（圖／記者彭懷玉攝）

