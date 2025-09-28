秋遊烏來新玩法！雲仙樂園夜探森林+星空餐桌　馥蘭朵SPA養生優惠

▲雲仙樂園秋日祭出「雲仙秋夜．森月餐桌」活動。（圖／雲仙樂園提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北烏來不只能泡湯、賞瀑布、步道森林浴和搭纜車，今年秋天，雲仙樂園祭出「雲仙秋夜．森月餐桌」，邀民眾夜探夜行昆蟲與林間生態，並在星空下享用特色料理。而馥蘭朵烏來「秋日降燥之旅」針對入秋「養陰」，主打SPA「脾胃滿足」課程，感受遠離塵囂的養生微旅行。

▲▼雲仙樂園「雲仙秋夜．森月餐桌」10月4、5、10、11日夜間登場。（圖／雲仙樂園提供）







雲仙樂園「雲仙秋夜．森月餐桌」

雲仙樂園今年特別推出為期四場的秋季限定活動，10月4、5、10、11日夜間登場，從下午5點起由專業解說員帶領「夜探森林」，觀察夜行昆蟲與林間生態，隨後於6至8點在繁星下享用「森月餐桌」特色料理。票價成人980元、3至12歲孩童500元；3歲以下免費，9月30日前報名可享早鳥價880元。

▲▼馥蘭朵烏來「秋日降燥之旅」課程包含五行經絡諮詢；南勢溪畔的玻璃餐廳景致絕美。（圖／馥蘭朵烏來提供）



馥蘭朵烏來「秋日降燥之旅」

針對入秋「養陰」需求，Dasha SPA 推出獲獎的「脾胃滿足」課程，結合腹腔淋巴引流、漢方穴位指壓與深層呼吸，引導旅人調理腸胃、舒緩秋燥。館內更以五行概念調配「秋季精油」，並以栗子入菜，在餐廳推出秋季限定料理與甜點，從外在保養到內在平衡一併照顧。即日起至10月26日，兩人同行購買主課程，第二人可享8折（與爸媽同行第二人6折），另可加購精油泡湯（一人600元，含沁涼冰花茶、玫瑰純露面膜、浴鹽）。