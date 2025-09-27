▲全包式假期領導品牌Club Med備受台灣旅客喜愛。上圖為模里西斯Club Med愛比昂度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣高端旅遊市場潛力無窮，根據全包式假期領導品牌Club Med數據指出，台灣已成為亞太區營業額第三大市場，僅次於澳洲、新加坡，其中5成以上為高端回流客，旅遊型態也從快閃熱門景點轉向定點深度探索。此外，明年品牌將迎接馬來西亞沙巴與南非兩處新據點，南非度假村更能一次享受海灘與叢林獵遊。

Club Med今年迎來75周年，從經典海島到高山雪村，版圖橫跨四大洲，坐擁將近70個據點。業者近日依據銷售數據公布最新旅遊趨勢，其中亞太市場已成為全球業績成長最快速區域，人數占全球近三成。

▲阿爾卑斯山是許多人心中的滑雪天堂。上圖為位於阿爾卑斯山的「Club Med La Rosière」。（圖／記者蔡玟君攝）

其中台灣表現更是亮眼，不僅連續兩年雙位數成長，今年較去年同期更有17%成長，亞洲海島表現出色外，歐洲阿爾卑斯山、印度洋海島增長幅度最高。

Club Med東北亞區總經理劉育慧指出，台灣市場在明年 (2026) 訂單數據尤其突出，截至目前為止，台灣已超越日本、香港成為亞太區營業額第三大市場，僅次於澳洲、新加坡，其中有5成是高端回流客。

▲Club Med塞席爾度假村位於國家公園內。（圖／記者蔡玟君攝）

值得注意的是，這群人不再只專注於「快閃熱門景點」，而是「沉浸在原始秘境中，進行有意義的定點深度探索」，像是滑雪穿梭阿爾卑斯山、馬爾地夫珊瑚復育、印度洋鯨豚共遊等。

▲Club Ｍed馬來西亞沙巴婆羅洲將於明年開幕。（圖／業者提供）

鎖定台灣旅客深度旅遊商機，Club Med也公布最新開業計畫，旗下主打秘境奢旅定位的「謐境探索系列 (Exclusive Collection)」將於2026年迎來兩座全新「馬來西亞沙巴婆羅洲」和「南非海岸獵遊度假村」。

「馬來西亞沙巴婆羅洲 (Club Med Borneo)」是品牌在亞洲第二座謐境探索度假村，座落於克里亞斯半島，緊鄰帕達斯．達米特森林保護區，擁有豐富的紅樹林生態與多樣野生動物。

旅客可在綠色大使 (Green G.O) 的帶領下展開雨林晨間健走，或參與環境工作坊，深入探索婆羅洲的自然魅力；更可體驗在地文化遺產，沉浸於手作工藝、原住民傳統舞蹈與道地美食之中。透過一系列融合自然、文化與永續的體驗，在私密奢享的環境中，開啟一段身心靈兼具的全包式度假體驗。

▲▼Club Med 南非海岸獵遊度假村。（圖／業者提供）

「南非海岸獵遊度假村（Club Med South Africa Beach & Safari）」則是品牌於南非東海岸迎來首座「謐境探索系列」，為南非唯一能同時享受無邊海灘與野生動物探險的全包式度假村。旅客可先入住位於印度洋畔的海岸度假村，暢玩立式划槳、沙灘排球，並體驗首間 Club Med 衝浪學校課程；接著僅需 4.5 小時車程，即可前往草原保護區，讓野生動物探險為假期增添更多驚喜。

旅客可入住野奢帳篷屋，停留1至3晚，搭乘吉普車深入叢林尋覓「非洲五霸」，在自然懷抱中感受真實的野生探險，夜晚更能圍繞篝火，隨傳統舞蹈與樂團演出感受非洲文化與熱情氛圍，打造兼具海灘悠閒與叢林冒險的獨特假期。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／業者提供）

而奢華酒店品牌安納塔拉（Anantara）旗下「安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店」推出「全享奢華」獨家住房專案，邀請旅人以最舒適的方式探索非洲靈魂深處。

安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店僅設 16 間頂級套房，每間房間皆擁有私人花園或保護區景觀。走出陽台，斑馬與羚羊自在穿梭於草原之中；回到室內，則是結合傳統元素與現代設計的舒適空間。這裡既適合情侶共享浪漫時光，也適合家庭尋找貼近自然的深度假期

▲維多利亞瀑布。（圖／業者提供）

從酒店出發，僅需幾分鐘即可抵達舉世聞名的維多利亞瀑布。瀑布約1.7 公里長、從逾100 公尺高的水流傾瀉而下，轟鳴聲在數公里外依然清晰可聞。透過專屬嚮導的帶領，旅人能走進雨林小徑，從不同角度感受瀑布氣勢，並深入了解這片土地的地質演變與文化意涵。

▲還能體驗搭車參加觀獸之旅。（圖／業者提供）

酒店所在的私人野生動物保護區面積廣達6000英畝，是觀賞非洲五霸 —獅子、豹、大象、犀牛與水牛的絕佳場所。每日可選擇上午或下午驅車觀獸之旅，或參與健行行程，親身觀察長頸鹿、斑馬與各式鳥類。特別值得一提的「犀牛保護體驗」，讓賓客在旅程中同時參與自然守護行動。