普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

泰國普吉島向來以迷人的海灘與燦爛陽光聞名，但對旅人而言，真正讓人難以忘懷的，不只是碧海藍天，更是那一幕幕夢幻景致與獨具風味的在地美食。不論是文化探索、自然奇觀，或是舌尖上的驚喜，普吉島都能帶來一次又一次的驚豔體驗。

▲海上回教村是漂浮於海上的高腳屋聚落，背後環繞壯麗山海景。

來到普吉島，必訪的「海上回教村」展現了當地穆斯林漁民的智慧與生活方式。高腳屋、清真寺與漂浮足球場，勾勒出獨特的異國風情。想感受普吉文化底蘊，則不能錯過「普吉老城區」。色彩繽紛的中葡風格建築、悠閒咖啡館與文創小店，讓人邊散步邊拍照，輕鬆收集一張張夢幻打卡照。

▲因電影《007：金槍人》聞名的奇岩秘境，巨石直立於碧海之中，成為旅人必拍的經典打卡景點。

位於最南端的「神仙半島」，是欣賞日落的絕佳地點。登上燈塔遠眺，夕陽將安達曼海染上金紅色調，美得令人屏息。若想感受莊嚴氛圍，「查龍寺」金碧輝煌的佛塔與雕刻細節，將旅人帶入泰國宗教文化的心靈洗禮。冒險者更可走訪「維京洞穴」，探尋岩壁壁畫與燕窩文化的神秘故事；或登上電影著名場景「007島」，在壯麗奇岩間留下獨一無二的旅遊回憶。

▲金黃芒果搭配香甜椰漿與軟糯米飯，酸甜交織的滋味，是普吉最具代表性的經典甜點。

旅程中，普吉的美食絕對是亮點。「火山排骨餐」份量驚人，酸辣過癮，是朋友聚餐的必點選擇；愛海鮮的旅人則不能錯過豪華海鮮料理，新鮮蝦蟹搭配泰式香料，鮮美滋味令人意猶未盡。想嚐甜食？「芒果糯米飯」酸甜交織，一口就幸福滿分。而在普吉老城的 Torry’s Ice Cream，更能品嚐結合黑糯米與椰奶冰淇淋的創意甜品，成為旅人爭相打卡的美食新寵。

▲查龍寺金碧輝煌的佛塔與精緻雕刻，在陽光下閃耀莊嚴之美。

泰國觀光局與台灣9家旅行社共同規劃出《虎哩普吉》品牌行程，並結合台灣虎航每週二、六直飛普吉島的航班，讓旅客能以更便利的方式探索普吉之美。此次特別設計了五大主題行程，價格自19,800元起，適合不同需求的旅人。而喜歡全包式度假體驗的人，還能選擇 Club Med 普吉島，在海島氛圍中享受吃、住、玩的完整假期。

更多資訊，詳見：

虎哩普吉https://event-2.7to.com.tw/landingpage/25tat_phuket/