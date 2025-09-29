ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

泰國普吉島向來以迷人的海灘與燦爛陽光聞名，但對旅人而言，真正讓人難以忘懷的，不只是碧海藍天，更是那一幕幕夢幻景致與獨具風味的在地美食。不論是文化探索、自然奇觀，或是舌尖上的驚喜，普吉島都能帶來一次又一次的驚豔體驗。

普吉島打卡新亮點 夢幻美景與美食魅力全面綻放（圖／shutterstock）

▲海上回教村是漂浮於海上的高腳屋聚落，背後環繞壯麗山海景。

來到普吉島，必訪的「海上回教村」展現了當地穆斯林漁民的智慧與生活方式。高腳屋、清真寺與漂浮足球場，勾勒出獨特的異國風情。想感受普吉文化底蘊，則不能錯過「普吉老城區」。色彩繽紛的中葡風格建築、悠閒咖啡館與文創小店，讓人邊散步邊拍照，輕鬆收集一張張夢幻打卡照。

普吉島打卡新亮點 夢幻美景與美食魅力全面綻放（圖／shutterstock）

▲因電影《007：金槍人》聞名的奇岩秘境，巨石直立於碧海之中，成為旅人必拍的經典打卡景點。

位於最南端的「神仙半島」，是欣賞日落的絕佳地點。登上燈塔遠眺，夕陽將安達曼海染上金紅色調，美得令人屏息。若想感受莊嚴氛圍，「查龍寺」金碧輝煌的佛塔與雕刻細節，將旅人帶入泰國宗教文化的心靈洗禮。冒險者更可走訪「維京洞穴」，探尋岩壁壁畫與燕窩文化的神秘故事；或登上電影著名場景「007島」，在壯麗奇岩間留下獨一無二的旅遊回憶。

普吉島打卡新亮點 夢幻美景與美食魅力全面綻放（圖／shutterstock）

▲金黃芒果搭配香甜椰漿與軟糯米飯，酸甜交織的滋味，是普吉最具代表性的經典甜點。

旅程中，普吉的美食絕對是亮點。「火山排骨餐」份量驚人，酸辣過癮，是朋友聚餐的必點選擇；愛海鮮的旅人則不能錯過豪華海鮮料理，新鮮蝦蟹搭配泰式香料，鮮美滋味令人意猶未盡。想嚐甜食？「芒果糯米飯」酸甜交織，一口就幸福滿分。而在普吉老城的 Torry’s Ice Cream，更能品嚐結合黑糯米與椰奶冰淇淋的創意甜品，成為旅人爭相打卡的美食新寵。

普吉島打卡新亮點 夢幻美景與美食魅力全面綻放（圖／shutterstock）

▲查龍寺金碧輝煌的佛塔與精緻雕刻，在陽光下閃耀莊嚴之美。

泰國觀光局與台灣9家旅行社共同規劃出《虎哩普吉》品牌行程，並結合台灣虎航每週二、六直飛普吉島的航班，讓旅客能以更便利的方式探索普吉之美。此次特別設計了五大主題行程，價格自19,800元起，適合不同需求的旅人。而喜歡全包式度假體驗的人，還能選擇 Club Med 普吉島，在海島氛圍中享受吃、住、玩的完整假期。

更多資訊，詳見：
虎哩普吉https://event-2.7to.com.tw/landingpage/25tat_phuket/

關鍵字： 七逗旅遊網 泰國觀光局 普吉島 海上回教村 查龍寺 虎哩普吉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【要推土機！】卓榮泰視察光復災區！民眾站土石堆激動陳情

推薦閱讀

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

4條親子必玩阿里山步道　看巨木、雲海

4條親子必玩阿里山步道　看巨木、雲海

夢幻「奎爾公園」俯瞰巴塞隆納市景！

夢幻「奎爾公園」俯瞰巴塞隆納市景！

高雄熊熱氣球重返月世界

高雄熊熱氣球重返月世界

米其林一星「方蒔」推秋季菜單

米其林一星「方蒔」推秋季菜單

釜山PASS一票暢玩各大景點！

釜山PASS一票暢玩各大景點！

米其林三星主廚監製法式餐館新開幕

米其林三星主廚監製法式餐館新開幕

台中80年平價當歸鴨鵝專賣！

台中80年平價當歸鴨鵝專賣！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

參觀養樂多製造生產線！

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

立法院必吃三寶美食之一！

4條親子必玩阿里山步道　看巨木、雲海

板橋深夜現烤古巴三明治！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

4條親子必玩阿里山步道　看巨木、雲海

夢幻「奎爾公園」俯瞰巴塞隆納市景！

高雄熊熱氣球重返月世界

米其林一星「方蒔」推秋季菜單

釜山PASS一票暢玩各大景點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366