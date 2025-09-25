ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
門票只要10元！　奧萬大部落楓采音樂會11月首個周末登場

▲2025奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會11月8日登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲2025奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會11月8日登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會」今年11月將邁入第五屆，林業保育署南投分署指出，活動期間入園門票只要10元，邀請全台遊客齊聚，感受結合原民文化、生態旅遊與藝術體驗，且為秋日限定的自然人文多元饗宴。

奧萬大位於南投仁愛鄉，鄰近親愛、萬豐、法治三村及五個原民部落，族群涵蓋泰雅族、賽德克與布農族，是台灣原民文化的匯聚點。農業部林業及自然保育署南投分署近年積極推動在地共好，以奧萬大為核心，連結周邊部落，串聯旅遊與文化體驗。

▲2025奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會11月8日登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，11月8日（六）音樂會演出內容涵蓋泰雅族古調吟唱、賽德克族口簧琴，參與演出團隊從童聲歌謠到耆老渾厚，包括Awi Tumun（姜俊偉）、阿里山王子、伊斯昂原住民文化藝術團、法治國小童韻合唱團、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、親愛文化健康站、武界文健站等。

▲2025奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會11月8日登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲2025奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會11月8日登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

另現場將設置部落市集，安排原民農特產品、香糯米香氛推廣、編織工藝體驗、集章闖關任務等多項精彩內容，其中於市集消費（不限金額），並完成指定任務、集滿4枚貼紙，即可兌換限量國產材鑰匙圈，送完為止；另一亮點則是由米其林指南綠星主廚攜手在地原民共創的「部落楓采餐套組」，融合小米、馬告、樹豆、苦花魚等在地食材，以及鋸木與絹印兩大手作體驗，讓遊客能親手留下專屬的秋日紀念，當日還將舉辦新書《奧萬大部落楓采100＋色彩故事》分享會。

除音樂會，11月9日（日）將推出「走讀山村微旅行」，設計「萬大溪畔繪本旅」、「奧萬大頌缽療癒」、「萬大電廠建築旅」、「親愛部落編織旅」、「曲冰部落食農採集旅」等五條特色體驗路線，邀請遊客深度走進奧萬大，感受原民文化與自然風光。

南投分署提醒，本次活動採收費報名制，方案包括11月8日的部落楓采餐套組、一泊四食夜宿奧萬大的二日遊行程，即日起於KKTIX平台（https:// https://aowandaconcert.kktix.cc/events/2025aowanda）開放線上購票，額滿為止；活動詳情請洽奧萬大國家森林遊樂區旅遊官網：https://pse.is/6fvpyr，「奧萬大情報站」、「奧萬大部落楓采」Facebook粉絲專頁，或洽詢專線：04-24260812。

