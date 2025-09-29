彰化「葡萄隧道下」大啖紅酒燉牛肉　隔壁是山羊牧場體驗餵小羊

▲路葡萄隧道休閒農場隱身彰化縣埔心鄉。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／彰化報導

彰化縣不只花卉著名，也是全台葡萄酒莊最多的縣市。罕為人知的埔心鄉，則有隱身鄉間的葡萄隧道和牧羊產業，均為青年返鄉的絕佳案例，一邊是酒、一邊是奶，堂兄妹個別接起家族事業，並結合自身與周遭資源，讓埔心鄉重新發光。

▲200公尺長的葡萄隧道，猶如身在歐洲葡萄莊園，浪漫氣氛不輸國外。（圖／記者彭懷玉攝）

路葡萄隧道休閒農場

200公尺長的葡萄隧道，隱身於純樸的埔心鄉間，園內7成種植蜜紅葡萄、其餘尚有老欉巨峰葡萄、黑后、金香等不同品種，主要作為釀酒之用，旺季開放採摘，當葡萄成熟時，還會飄散出濃郁香氣。即便在淡季，葡萄藤在陽光照耀下，在地面映照出光影圖騰，猶如身在歐洲葡萄莊園，浪漫氣氛不輸國外。

▲台灣的葡萄一年只採收兩月，酒可以釀一整年。（圖／記者彭懷玉攝）

第三代經營者黃俊仕說，台灣的葡萄一年有兩次採收，夏季（約7月）因5-6月歷經梅雨、雖說產量高，但酒體香氣淡、結構較弱；冬季（12至1月）則乾燥且日夜溫差大，果實小而濃縮，甜酸度高、香氣濃郁，常用來釀製香氣足、酸度高的佐餐紅酒。一般來說，葡萄只採兩個月，酒可以釀一整年，同時配備酒莊導覽，非葡萄季無法採果時，會讓旅客在橡木桶區試喝波特酒、白蘭地和威士忌等老酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲▼餐點由姊姊親自料理，端上桌的有紅酒燉牛肉、香菇雞、素唐揚雞等，口感配色俱佳，以套餐形式搭配四杯佐餐酒。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點部分，則由姊姊親自料理，端上桌的有紅酒燉牛肉、香菇雞、素唐揚雞等，口感配色俱佳，以套餐形式搭配四杯佐餐酒，不愛酒的人也可以選擇葡萄冰茶或高山烏龍茶等，在葡萄藤構築出的自然溫室下用餐，體會一場美食美酒饗宴。

▲路葡萄隧道盛果時的景況。（圖／翻攝自Facebook／路葡萄隧道 (酒莊) ）



黃俊仕說，4月到6月是葡萄園最漂亮的時候，園內所有區域都會長滿葡萄，因為目前葡萄正在開花，通常要等開花後，10月以後會開始接團體客，而個人預計在12月20日左右開放預約，有興趣的民眾可洽粉專詢問詳情。

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

乙木羊農牧

彰化埔心的萬春羊牧場經營30多年，二代經營者黃怡菁是黃俊仕的堂妹，返鄉6年，和哥哥攜手成立品牌「乙木羊」，陪著媽媽一起推廣牧羊產業，牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。

▲黃怡菁說返鄉6年，透過機器優化達到產業永續，專注於穩固家族牧場的羊奶事業。（圖／記者彭懷玉攝）

黃怡菁說，二重村就業機會少，村民多在長大後離開故鄉，回鄉的動機是為了防止在地文化從這一代斷根。黃怡菁說，因為父母熱愛這產業，因此決定返鄉，透過機器優化達到產業永續，目前先專注於穩固家族牧場的羊奶事業，也希望藉由食農相關教育，分享台灣肉羊與泌乳羊的差異，以及羊奶對身體的益處、羊隻的飼養知識。

▲▼乙木羊牧場可體驗餵羊，與小羊互動；也能預約喝羊奶、吃羊奶餅乾及優格。（圖／記者彭懷玉攝）

乙木羊牧場屬於生態型牧場，並非傳統觀光牧場，難以常態性接待，因此參觀需要預約。同時，黃怡菁也推出一系列體驗，包含導覽牧草園、餵羊與小羊互動、喝羊奶、DIY牧草盆栽或奶酪體驗，除了台中有7實體據點，其餘縣市民眾也可透過宅配方式，將新鮮羊奶、羊乳餅乾送貨到府。