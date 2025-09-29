ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

彰化「葡萄隧道下」大啖紅酒燉牛肉　隔壁是山羊牧場體驗餵小羊

▲路葡萄隧道休閒農場,路葡萄隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲路葡萄隧道休閒農場隱身彰化縣埔心鄉。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／彰化報導

彰化縣不只花卉著名，也是全台葡萄酒莊最多的縣市。罕為人知的埔心鄉，則有隱身鄉間的葡萄隧道和牧羊產業，均為青年返鄉的絕佳案例，一邊是酒、一邊是奶，堂兄妹個別接起家族事業，並結合自身與周遭資源，讓埔心鄉重新發光。

▲路葡萄隧道休閒農場,路葡萄隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲200公尺長的葡萄隧道，猶如身在歐洲葡萄莊園，浪漫氣氛不輸國外。（圖／記者彭懷玉攝）

路葡萄隧道休閒農場
200公尺長的葡萄隧道，隱身於純樸的埔心鄉間，園內7成種植蜜紅葡萄、其餘尚有老欉巨峰葡萄、黑后、金香等不同品種，主要作為釀酒之用，旺季開放採摘，當葡萄成熟時，還會飄散出濃郁香氣。即便在淡季，葡萄藤在陽光照耀下，在地面映照出光影圖騰，猶如身在歐洲葡萄莊園，浪漫氣氛不輸國外。

▲路葡萄隧道休閒農場,路葡萄隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣的葡萄一年只採收兩月，酒可以釀一整年。（圖／記者彭懷玉攝）

第三代經營者黃俊仕說，台灣的葡萄一年有兩次採收，夏季（約7月）因5-6月歷經梅雨、雖說產量高，但酒體香氣淡、結構較弱；冬季（12至1月）則乾燥且日夜溫差大，果實小而濃縮，甜酸度高、香氣濃郁，常用來釀製香氣足、酸度高的佐餐紅酒。一般來說，葡萄只採兩個月，酒可以釀一整年，同時配備酒莊導覽，非葡萄季無法採果時，會讓旅客在橡木桶區試喝波特酒、白蘭地和威士忌等老酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲路葡萄隧道休閒農場,路葡萄隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼餐點由姊姊親自料理，端上桌的有紅酒燉牛肉、香菇雞、素唐揚雞等，口感配色俱佳，以套餐形式搭配四杯佐餐酒。（圖／記者彭懷玉攝）

▲路葡萄隧道休閒農場,路葡萄隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點部分，則由姊姊親自料理，端上桌的有紅酒燉牛肉、香菇雞、素唐揚雞等，口感配色俱佳，以套餐形式搭配四杯佐餐酒，不愛酒的人也可以選擇葡萄冰茶或高山烏龍茶等，在葡萄藤構築出的自然溫室下用餐，體會一場美食美酒饗宴。

▲路葡萄隧道 (酒莊) 盛果時的景況。（圖／翻攝自Facebook／路葡萄隧道 (酒莊) ）

▲路葡萄隧道盛果時的景況。（圖／翻攝自Facebook／路葡萄隧道 (酒莊) ）

黃俊仕說，4月到6月是葡萄園最漂亮的時候，園內所有區域都會長滿葡萄，因為目前葡萄正在開花，通常要等開花後，10月以後會開始接團體客，而個人預計在12月20日左右開放預約，有興趣的民眾可洽粉專詢問詳情。

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

乙木羊農牧
彰化埔心的萬春羊牧場經營30多年，二代經營者黃怡菁是黃俊仕的堂妹，返鄉6年，和哥哥攜手成立品牌「乙木羊」，陪著媽媽一起推廣牧羊產業，牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

▲黃怡菁說返鄉6年，透過機器優化達到產業永續，專注於穩固家族牧場的羊奶事業。（圖／記者彭懷玉攝）

黃怡菁說，二重村就業機會少，村民多在長大後離開故鄉，回鄉的動機是為了防止在地文化從這一代斷根。黃怡菁說，因為父母熱愛這產業，因此決定返鄉，透過機器優化達到產業永續，目前先專注於穩固家族牧場的羊奶事業，也希望藉由食農相關教育，分享台灣肉羊與泌乳羊的差異，以及羊奶對身體的益處、羊隻的飼養知識。

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼乙木羊牧場可體驗餵羊，與小羊互動；也能預約喝羊奶、吃羊奶餅乾及優格。（圖／記者彭懷玉攝）

▲乙木羊牧場共飼養200多頭泌乳羊，為阿爾拜因(Alpine)及撒能(Saanen)兩個品種。（圖／記者彭懷玉攝）

乙木羊牧場屬於生態型牧場，並非傳統觀光牧場，難以常態性接待，因此參觀需要預約。同時，黃怡菁也推出一系列體驗，包含導覽牧草園、餵羊與小羊互動、喝羊奶、DIY牧草盆栽或奶酪體驗，除了台中有7實體據點，其餘縣市民眾也可透過宅配方式，將新鮮羊奶、羊乳餅乾送貨到府。

關鍵字： 彰化旅遊 彰化埔心鄉 埔心鄉旅遊 台灣特色 路葡萄隧道休閒農場 乙木羊農牧

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【要推土機！】卓榮泰視察光復災區！民眾站土石堆激動陳情

推薦閱讀

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

21風味館周年慶優惠一次看

21風味館周年慶優惠一次看

光輝10月餐飲優惠整理包

光輝10月餐飲優惠整理包

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

參觀養樂多製造生產線！

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

立法院必吃三寶美食之一！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

21風味館周年慶優惠一次看

光輝10月餐飲優惠整理包

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366