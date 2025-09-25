ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
添好運港點吃到飽10月再登場　台中、高雄2分店開放訂位

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運10月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運官方臉書粉專今日宣布，10月持續推出港點吃到飽，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到10月31日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運今年2月推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專今日再次宣布，點心放題續推到10月31日，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為10月1日至31日平日14:00至15:40、16:00至17:40兩個時段，每時段限量40位，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、12:00至13:40、13:00至14:40、14:00至15:40、15:00至16:40。

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽。（圖／蘊泉庄提供）

另外，蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河。日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，12月30日前推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港式點心吃到飽活動，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人788元，而且4人同行第4人可享半價優惠，5人同行第5人免費。

日蘊堂新推出的港點吃到飽活動，提供超過50道經典粵式菜色，從冷菜、湯品、港式炸烤點、港點到甜品涼飲都有，像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包等，更有招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫排骨、明爐燒鴨以及奶油蟹粉焗菜膽等現點菜色。

關鍵字： 美食雲 添好運 港點吃到飽

