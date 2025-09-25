新北濕地藝術季10/4開跑！14作品亮相　首2天加碼音樂會

▲「淼種」由馬來西亞環境藝術家張國耀所創作，高約2.5公尺，由竹子、石頭、漂流木等組合而成。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

一年一度新北濕地藝術季又要來了！今年將於10月4日在板橋新月橋下的新海二期人工濕地開跑，並舉辦為期兩天的開幕活動，期間規劃音樂表演、環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、自然素材DIY，以及種實尋寶闖關等活動，而14件藝術作品將持續展至11月4日。

▲「年輪之脈」由台灣藝術家李蕢至創作，高約1公尺，由松木、樹枝等製作，以「年輪」為主軸，將自然的節奏轉化為一座關於氣候記憶、水文變遷與濕地呼吸的詩性場域。



「2025新北濕地藝術季-種籽之旅」邁向第六屆，今年邀請具濕地研究背景的吳思儒，以及國際級環境藝術家李蕢至，以「種子之旅」為題共同策展，盼民眾可以深入理解濕地與人類生活的緊密關係，感受自然與藝術融合之美。

▲元智大學藝術團隊與濕地珍水志工共創工作坊。



10月4日起至11月4日，新海二期人工濕地將展出14件作品，除了延續往年邀請國內、外知名環境藝術家外，首度以「環境藝術創作營」形式，邀請7組新世代青年藝術家共同參與，從濕地中收集靈感、孕育創作，在環境與藝術的交會中，展開一場「種籽之旅」。策展團隊表示，希望新北濕地藝術季讓市民更親近大漢溪濕地，理解其生態價值，並將環境關懷落實於日常，共同打造永續的宜居城市。

▲創作營團隊穿著青蛙裝進入濕地探查、收集創作靈感。



10月4、5日開幕活動豐富，亮點包含邀請Night Keepers守夜人 、南西肯恩現場表演，以及環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、種實尋寶闖關等，自然素材DIY部分，周六有種籽浮游瓶、周日則帶來蘆葦種籽杯墊DIY，導覽與手作全為免費體驗，但因名額有限，9月27日中午12點開放活動網頁報名。

▲藝術家團隊如火如茶現地創作中。



2025新北濕地藝術季

開幕活動：10月4、5日下午2:00至7:30

展覽日期：10月4日至11月4日

活動地點：新海二期人工濕地（板橋區新月橋下）