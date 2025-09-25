ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北「鹿角溪人工濕地」藏綠色隧道、夢幻生態池　台灣欒樹正轉黃

▲新北市樹林區「鹿角溪人工濕地」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北市樹林區「鹿角溪人工濕地」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

新北市大漢溪一共規劃8個人工濕地，樹林區的「鹿角溪人工濕地」位於大漢溪及其支流鹿角溪匯合處，因形狀像鹿角而名之。在告別夏天的荷花後，又名四色樹的台灣欒樹準備大放異彩，循著綠色隧道穿梭其中，可見一池池水塘倒映樹影，形成一方幽靜的綠意秘境。

▲循著綠色隧道穿梭其中，可見一池池水塘倒映樹影，形成一方幽靜的綠意秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼循著綠色隧道穿梭其中，可見一池池水塘倒映樹影，形成一方幽靜的綠意秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

（圖／記者彭懷玉攝）

鹿角溪濕地前身為垃圾掩埋場，在新北巿高灘處整建後，闢建為16公頃的人工濕地，利用水生植物及自然淨化工法，透過沉澱、過濾與生物吸收等作用，對大漢溪水質進行淨化。

▲新北市樹林區「鹿角溪人工濕地」,鹿角溪人工濕地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼循著綠色隧道穿梭其中，宛如進入大自然寶庫；用水生植物及自然淨化工法，透過沉澱、過濾與生物吸收等作用，對大漢溪水質進行淨化。（圖／記者彭懷玉攝）

（圖／記者彭懷玉攝）

駐地志工王素香表示，鹿角溪濕地共有5個池子，目前水質已淨化7成，另外，濕地內的水生植物區、草澤區及林澤區等，吸引了豐富的鳥類、昆蟲及兩棲爬蟲類，王素香說，平時有小白鷺停駐，大約再過一個月候鳥過境，幸運的話，大白鷺和黃小鷺都有機會親見。

▲駐地志工王素香沿途介紹構樹，以及月桃樹、血桐等植物。（圖／記者彭懷玉攝）

▲駐地志工王素香沿途介紹構樹，以及月桃樹、血桐等植物。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長在溪床、銀白色的甜根子草；開卡蘆也為禾本科植物。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼長在溪床、銀白色的甜根子草；開卡蘆也為禾本科植物。（圖／記者彭懷玉攝）

（圖／記者彭懷玉攝）

鹿角溪人工濕地生態豐富，王素香對各種植物如數家珍。她沿途介紹，有毒的姑婆芋、葉片呈現V字型的千年芋；葉子可以包飯菜的月桃樹；汁液像血的血桐；還有可以拿來做衣服、燈籠等超多用途的構樹，甚至教大家分辨長在溪床、銀白色的甜根子草、裡面空心的蘆葦，以及開卡蘆、芒草等禾本科植物的不同。

▲此際荷花已被太陽曬得焦黑，僅剩下一兩株仍盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

▲此際荷花已被太陽曬得焦黑，僅剩下一兩株仍盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

沿著綠色隧道繼續前行，此際荷花已被太陽曬得焦黑，僅剩下一兩株仍盛開，接著輪到台灣欒樹綻放出金黃色花朵。有「四色樹」、「燈籠樹」稱號的台灣欒樹全台各地皆有種植，春天呈現鮮紅色新芽，入夏全株漸漸轉綠，至初秋的當下，盛開金黃色花朵，高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為紅褐色蒴果，伴隨凋謝的枝葉而落下，完成充滿詩意的四季循環。而到了明年春天，則屬於苦苓的季節，為濕地增添色彩。

▲秋季輪到台灣欒樹綻放出金黃色花朵。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼秋季輪到台灣欒樹綻放出金黃色花朵。（圖／記者彭懷玉攝）

（圖／記者彭懷玉攝）

鹿角溪人工濕地可開車至鹿角溪人工濕地停車場，沿步道往北步行前往鹿角溪人工濕地，步行約10分鐘。或搭乘火車至樹林火車站，轉880、藍38公車至大同國小後，步行約15分鐘至鹿角溪人工濕地。

▲「鹿角溪人工濕地」解說牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「鹿角溪人工濕地」解說牌。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市政府響應淨零排放，攜手中央與社區，推出三條結合在地特色的低碳綠色旅遊行程，其中「藝境新北‧三峽時光慢旅」帶旅客漫步鹿角溪濕地、欣賞新北市美術館蘆葦意象建築，最後走進三峽老街，感受人文與自然交融。三條路線均依國際標準ISO 14067標準盤查碳足跡，並以VCS認證碳權抵換不可避免的排放，民眾可至環境部「淨零綠生活資訊平台」或合作旅行社查詢報名。

關鍵字： 新北市旅遊 樹林區旅遊 鹿角溪人工濕地 大漢溪 大漢溪濕地 綠意秘境

