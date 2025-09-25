ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
佳德鳳梨酥解除「限購令」　官網重新上架販售鳳黃酥

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德解除鳳梨酥限購令。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃士原／台北報導

隨著中秋節即將到來，台北伴手禮佳德糕餅因訂單滿手，原本9月15日起針對原味鳳梨酥進行限購，每人只能購買5盒，不過由於現場貨量已趨於充足，即日起門市將不再限購盒數。

針對中秋節龐大的送禮需求，鳳梨酥名店佳德糕餅已增加2成備貨量，9月份鳳梨酥訂單已全數額滿，日前還公告9月15日起門市每人限購5盒，其他產品則無限購，依門市現場庫存供應，售完為止。

不過日前佳德再度公告，由於鳳梨酥現場貨量已趨於充足，門市將不再限購盒數，同時也增加鳳黃酥與蔓越莓鳳梨酥兩款商品的庫存並上架官網，提供可出貨或取貨的日期為10月1日至10月5日，其他未開放訂購的品項，並非每日皆有生產，實際供應將依當日生產排程為準。

▲新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕再度連休，10月3日恢復營業。

另外，新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕再度連休，中正與和平兩間門市皆不對外販售，10月3日恢復營業，由於是中秋連假前一天，預計將再度吸引搶購人潮。

彰化不二坊則是休息到10月2日，10月3日至10月6日恢復門市販售。已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨，請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。

關鍵字： 美食雲 伴手禮 中秋節 限購 鳳梨酥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

