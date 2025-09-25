ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

▲80對新人4成票選永安海螺館，是桃園浪漫必拍景點。（圖／擷取自桃園觀光導覽網）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民聯合婚禮將於11月9日，在中壢區南方莊園浪漫登場。市府民政局24日表示，今年以「海洋奇緣．幸福桃園」為主題，吸引80對新人報名參加，於該局推出的「桃園浪漫必拍景點票選活動」，歷經2週投票，由永安海螺館以近4成得票率勝出，成為今年新人外拍場域。

民政局表示，「桃園浪漫必拍景點票選活動」包括桃園孔廟、橫山書法藝術館、兒童美術館及水の秘密基地等，其中，永安海螺館以特殊建築造型與浪漫氛圍，脫穎而出；第二、第三名則分別為桃園孔廟及永安漁港。

▲永安海螺館。（圖／擷取自桃園觀光導覽網）

今年成功報名的80對新人，將享有專業攝影師服務，在冠軍景點永安海螺館免費拍攝一組寫真照。拍攝成果不僅會於聯合婚禮現場展出，更將於「桃園民政好厝邊」粉絲專頁辦理人氣票選活動，優勝新人可獲得神秘好禮。快找親朋好友一起來投票，不只分享喜悅，也為婚禮增添更多回憶。

桃園市聯合婚禮將於11月9日在中壢區南方莊園浪漫登場，新人除可獲得家電好禮外，還能參加「幸福抽獎」，最大獎為義大利羅馬來回機票。今年以「海洋奇緣．幸福桃園」為主題，現場特別規劃「最佳造型新人獎」及「最符合主題新人獎」，邀請新人發揮服裝創意，為婚禮留下獨一無二的浪漫回憶。

