byebyeblues生乳捲第2條10元　DREAM PLAZA店限定

▲byebyeblues「DREAM PLAZA門市」祭出3重優惠。（圖／byebyeblues提供）

記者蕭筠／台北報導

信義區DREAM PLAZA攜手統一時代百貨台北店展開周年慶活動，位於B2的台南人氣生乳捲品牌byebyeblues祭出3重回饋優惠，包括香芋見泥生乳捲第2條10元、義式生巧抹茶生乳捲半價等，每日限量、售完為止。

byebyeblues「DREAM PLAZA門市」祭出3重優惠，9月25日起至9月29日可享「天使之戀生乳捲」、「香芋見泥生乳捲」第2條10元，每日各限量30組，優惠不得共用；9月25日起至10月6日推「生乳捲第2條6折」優惠，口味任選，並以價低者為優惠品項；10月7日起至10月19日再推「義式生巧抹茶生乳捲第2條半價」優惠，每日限量30組。

▲CREMIA提拉米蘇霜淇淋限量回歸。（圖／記者蕭筠攝）

甜點控也不能放過CREMIA台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」睽違1年再度限量回歸，CREMIA去年推出大人系、台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」，嚴選北海道馬斯卡彭及紐西蘭奶油起司，結合坦尚尼亞、巴西、瓜地馬拉的混合咖啡萃取，打造香氣十足的濃郁咖啡冰淇淋，最後撒上法國頂級可可粉，每支售價150元，提醒機捷A12、新濱町門店未販售。