CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天　新組合7品項2杯99元

▲CoCo「QQ奶茶」今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」秋冬限定配料「QQ」回來了，把地瓜圓、小芋圓製成珍珠大小，口感香甜Q彈，今（24）日更祭出限時1天「QQ奶茶買1送1」優惠，單杯下殺30元，須領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo今日限時1天推出「大杯QQ奶茶買1送1」，2杯特價60元，換算每杯只要30元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

另外，超划算「2杯任選99元」活動也換上新組合，品項包括QQ奶茶、檸檬奇遇桔、 28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、珍珠奶茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶，可享任選2杯大杯99元，全門市、都可訂皆享優惠。

▲COMEBUY祭出限時2天買1送1優惠。（圖／COMEBUY提供）

COMEBUY即日起至10月7日限時2周則於Uber Eats祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」，且凡購買玩火或玩火奶茶加碼隨單送船井®FIP100®纖維粉1包。

未參與外送平台優惠之門市則可享「纖萃玩火系列買1送1」，凡購買纖萃玩火或纖萃玩火奶茶可獲得船井®FIP100®纖維粉加入1包再送1包，每日限量100組，加碼享飲品買1送1，即日起至9月30日限定登場。提醒詳細活動內容依平台、門市為主。