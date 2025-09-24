教師節連假「南投旅遊熱度」增237%　日本包辦出國目的地前4名

▲日月潭是南投代表景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

首次教師節連假即將到來，數位旅遊平台Agoda公布台灣旅客的旅遊趨勢。根據Agoda平台上的住宿搜尋數據顯示，國內旅遊意願較去年同期成長82%，海外旅遊意願則成長33%，顯示台灣旅客對於國內外旅遊都表現出強烈興趣。而國旅目的地中，國人想去南投的旅遊意願與2024年同期相比，暴漲237%。

▲教師節連假國旅排行榜。（圖／Agoda提供）

國旅方面，Agoda觀察到台北在三天連假中成為最熱門的國旅地點，其次依序為宜蘭、台中、南投與台南，其中南投與去年同期相比，旅遊意願成長暴增237%，宜蘭與去年同期相比，旅遊意願成長率為140%。

在南投，旅客可於日月潭享受自行車與遊湖體驗，並探索鄰近的清境農場與合歡山，投入大自然的懷抱；而宜蘭則坐擁溫泉、海岸美景及夜市美食，可讓旅客在連假期間全方位地休閒放鬆。整體而言，這些國內景點結合文化體驗與自然景觀，無論是家庭、情侶或單人小旅行都相當適合。

▲東京車站丸之內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲教師節連假出國排行榜。（圖／Agoda提供）

除了國內旅遊，台灣旅客也趁連假安排出國短程旅行，其中又以日本最受歡迎。教師節連假期間的海外前五大旅遊目的地中，東京名列第一，其次為大阪、沖繩、香港與福岡。值得注意的是，除了日本以外，台灣旅客對香港的興趣也逐漸提升，其住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最快的目的地。