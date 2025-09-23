住老爺6飯店「免排隊吃金豬食堂」　含早餐最低3750元起

▲礁溪老爺酒店雙人入住豪華樓中樓套房，一泊二食25,999元起，再贈雙人SPA背部按摩，入住隔日享「金豬食堂」下午時段保證席次。（圖／老爺酒店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

老爺酒店集團攜手「金豬食堂」，於旗下6家飯店推出「爺饗金豬」限量住房專案，從10月1日至2026年1月31日，入住享「金豬食堂」指定餐期雙人保證席次，免排隊即可用餐，全程還有專人桌邊代烤。雙人入住含早餐最低3,750元起，9月25日中午12點開放首波訂房。

▲雙人入住北投老爺景緻客房，含雙人早餐8,700元起，再享HAPPY HOUR午后時光飲品及點心，入住隔日享「金豬食堂」下午時段保證席次。



業者指出，專案採分波登場，10月1日至11月30日率先由台北老爺、礁溪老爺、老爺會館台北南西推出，房價自3,750元至25,999元不等，內容涵蓋尊爵客房、豪華樓中樓套房與接駁服務及SPA按摩，其中，老爺會館台北南西緊鄰捷運中山站，雙人入住商務客房3,750元起，入住當天享金豬食堂宵夜時段保證席次；12月1日至2026年1月31日則由北投老爺、南港老爺、老爺會館台北林森接棒，房價3,850元起，提供景緻客房、風格客房供入住。

▲雙人入住南港老爺行旅風格客房，含雙人早餐5,800元起，入住當天享「金豬食堂」晚餐時段保證席次。



「金豬食堂」自2019年起連續7年獲《米其林指南》必比登推薦，今年首度跨出海外選擇台北開店，主打熟成豬肉，搭配專人代烤，打造正宗韓式燒肉體驗，尤其GD日前在此辦慶功宴，為餐廳再度掀起討論話題。

▲老爺推出限量住房專案，預訂即享「金豬食堂」指定餐期雙人保證訂位，免排隊即可優先入座。（圖／金豬食堂提供）



凡於礁溪老爺、台北老爺、北投老爺、南港老爺行旅、老爺會館台北林森與南西入住該專案，可享「金豬食堂」指定餐期雙人保證席次，有晚餐、宵夜以及翌日退房下午餐等不同餐期。此外，加購高鐵票享最低7.8折優惠。

▲老爺會館台北南西推出雙人入住商務客房，含雙人早餐3,750元起。



另一方面，凱撒趣淘漫旅台北自10月起推出兩種秋季住房專案。「獨享秋日．淘心旅行」主打香氛體驗，雙人入住探索客房每晚2,699元起，三天兩夜專案每房5,800元起，贈台灣香氛品牌Şey Parfum調製的專屬秋日香氣擴香組與栗香午茶兌換券，旅客可自行調製專屬香氛，完成社群任務還可參加抽獎。

▲▼凱撒趣淘漫旅台北「獨享秋日．淘心旅行」三天兩夜每房5,800元起，贈Şey Parfum秋日香氣調配擴香組、BAR98栗香午茶組。（圖／業者提供）



「aaah~ Have A Cham Day」專案則贈ANUNNAKI花花系列咖啡禮盒，每晚2,699元起享早餐買一送一，禮盒外盒可變身桌上小花圃，並附DIY彈珠遊戲與多項好禮，為旅途增添趣味與紀念價值。

▲「aaah~ Have A Cham Day」專案則贈ANUNNAKI花花系列咖啡禮盒。（圖／業者提供）