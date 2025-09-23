ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化卦山村亮點開箱！嚐金沙拌麵、體驗版畫　走270度平台賞大佛

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲進入大佛風景區前，會先看見牌樓，沿著「參佛道」上行，兩旁是卅二尊觀音法雕石像。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／彰化報導

「八卦山風景區」是彰化人共同的記憶，去年湧入623萬遊客，榮登台灣風景名勝區之首。其中，盤據山頭的大佛，慈眉善目照看著彰化，蔚為重要地標，還能在270度觀景平台收進絕美風光。位於八卦山麓的卦山村，囊括版畫、玉雕、香氛、樹漆，到咖啡廳通通有，為彰化增添獨特魅力。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼九龍廣場外圍，環繞270度景觀步道可俯瞰彰化平原，或仰望大佛像。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲22公尺高的釋迦牟尼佛盤坐蓮花座，庇護著眾生。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「卦山村」是一棟兩層樓的環型建築，就位於通往大佛的參佛道對面。（圖／記者彭懷玉攝）

「卦山村」是一棟兩層樓的環型建築，就位於通往大佛的參佛道對面，在閒置了十年後，由藝術家與職人重新聚集，改建成美學生活聚落。二樓以藝術工作室為主，目前共有18間不重複的店家進駐，當中包含橡皮章、水泥盆器、香氛、裁縫、皮革製作，甚至是獨特的玉雕和樹雕工作室，讓遠道而來的旅人大為驚喜。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲玉雕在台灣相當罕見，余青林玉雕創作房選用花蓮的豐田玉石，最特別的是使用墨玉創作。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲野花小姐強調使用農業友善的食材，並以彰化在地雞蛋、牛奶等製作無添加蛋糕。（圖／記者彭懷玉攝）

美食部分，野花小姐是網紅名店，強調使用農業友善的食材，並以彰化在地雞蛋、牛奶等製作蛋糕，特別的是，店家少用人工色素或食品來裝飾，因此蛋糕多為白色。旅客能脫下鞋子，走上小閣樓，聞著滿屋子的蛋糕香，放慢步調品嚐咖啡和甜點。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲位於一樓的雷打石在2023年開幕後一砲而紅，喜歡的話也可以把金沙辣椒醬買回家。（圖／記者彭懷玉攝）

卦山村一樓以餐廳為主，雷打石在2023年開幕後一砲而紅，店主太太為湖北人，夫妻倆復刻湖北特產「熱乾麵」，並融入半顆鹹蛋進辣椒醬，推出各式麵食和飯類，喜歡的話也可以把金沙辣椒醬買回家，而店家致力於環保再生，收集不要的蛋殼，製作成磁盤。每週三至日營業。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「踏印版圖工作坊」體驗水印木刻，從彰化八景中的詩圖、地景中，選出最有感的圖像進行拓印。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

若想體驗DIY，可別錯過「踏印版圖工作坊」。店主林達祐說，之所以取這個名字，是讓客人繪製周遭地圖，並製作成巨大的木板，最終透過腳踩的方式將地圖影像踩製出來，旅客可以體驗水印木刻，從彰化八景中的詩圖、周遭地景中，選出最有感覺的圖像進行拓印，將創作融入於生活。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲導覽附贈復刻版的「卦山遊樂紀念幣」，除了作為紀念之外，還可以於卦山村特約店家消費（等值100元代幣使用）。（圖／記者彭懷玉攝）

導覽附贈復刻版的「卦山遊樂紀念幣」，除了作為紀念之外，還可以於卦山村特約店家消費（等值100元代幣使用）。

▲彰化旅遊,八卦山風景區,八卦山大佛,卦山村,野花小姐,雷打石,踏印版圖工作坊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卦山村聚集熱愛藝術、設計、文化和美食的各方好手，點燃當地的文藝氣息。（圖／記者彭懷玉攝）

卦山村聚集熱愛藝術、設計、文化和美食的各方好手，點燃八卦山一帶的文藝氣息。不過，平日前來有許多店家未開門，旅客行前可以在卦山村粉絲專頁查詢，或個別向店家洽詢，避免撲空。

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市還能買到」　

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

直接丟整隻雞下鍋油炸！

