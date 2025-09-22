ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CREMIA「提拉米蘇冰淇淋」回歸　台灣限定口味限量開賣

▲▼CREMIA推全新提拉米蘇霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA提拉米蘇冰淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

北海道人氣冰淇淋品牌CREMIA台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」睽違1年再度回歸，濃郁的咖啡冰淇淋撒上可可粉，還原義大利經典甜點提拉米蘇的滋味，即日起限量開賣。

CREMIA去年推出大人系、台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」，嚴選北海道馬斯卡彭及紐西蘭奶油起司，結合坦尚尼亞、巴西、瓜地馬拉的混合咖啡萃取，打造香氣十足的濃郁咖啡冰淇淋，最後撒上法國頂級可可粉，每支售價150元，即日起限量回歸，提醒機捷A12、新濱町門店未販售。

▲▼COLD STONE聯名《吉伊卡哇》。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE近期攜手《吉伊卡哇》推出2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE近日找來日本人氣漫畫《吉伊卡哇》合作，以烤布蕾冰淇淋做為主角推出2款聯名甜點冰淇淋，「QQ烤布蕾」選用烤布蕾冰淇淋拌入香濃焦糖醬、酥脆餅乾，再撒上Q彈黑糖珍Q增添口感，最後放上吉伊卡哇和小八的超萌插卡。

「脆脆烤布蕾」同樣選用烤布蕾冰淇淋做為基底，結合濕潤海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片，插卡部分則搭配吉伊卡哇和烏薩奇，售價255元起。此次聯名更打造吉伊卡哇專屬紙杯、專屬造型湯匙，須購買聯名冰品才可獲得，限時販售至10月2日。

【你可能也想看】

►三商炸雞「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA 提拉米蘇霜淇淋 COLD STONE 吉伊卡哇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

推薦閱讀

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

全台最後一家「跳舞香水」已熄燈

7家飯店港點吃到飽懶人包

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

高雄然一酒店開箱　享鼎泰豐早午餐

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中50元豆花「配料不限量自加」

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

15元滷肉飯隱身萬華老市場

熱門行程

最新新聞更多

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366