CREMIA「提拉米蘇冰淇淋」回歸　台灣限定口味限量開賣

▲CREMIA提拉米蘇冰淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

北海道人氣冰淇淋品牌CREMIA台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」睽違1年再度回歸，濃郁的咖啡冰淇淋撒上可可粉，還原義大利經典甜點提拉米蘇的滋味，即日起限量開賣。

CREMIA去年推出大人系、台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」，嚴選北海道馬斯卡彭及紐西蘭奶油起司，結合坦尚尼亞、巴西、瓜地馬拉的混合咖啡萃取，打造香氣十足的濃郁咖啡冰淇淋，最後撒上法國頂級可可粉，每支售價150元，即日起限量回歸，提醒機捷A12、新濱町門店未販售。

▲COLD STONE近期攜手《吉伊卡哇》推出2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE近日找來日本人氣漫畫《吉伊卡哇》合作，以烤布蕾冰淇淋做為主角推出2款聯名甜點冰淇淋，「QQ烤布蕾」選用烤布蕾冰淇淋拌入香濃焦糖醬、酥脆餅乾，再撒上Q彈黑糖珍Q增添口感，最後放上吉伊卡哇和小八的超萌插卡。

「脆脆烤布蕾」同樣選用烤布蕾冰淇淋做為基底，結合濕潤海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片，插卡部分則搭配吉伊卡哇和烏薩奇，售價255元起。此次聯名更打造吉伊卡哇專屬紙杯、專屬造型湯匙，須購買聯名冰品才可獲得，限時販售至10月2日。