台中人氣早午餐「於光」熄燈　結束11年開業時光

▲台中人氣早午餐「於光」熄燈。（圖／取自Solar Table 於光臉書）

記者黃士原／台北報導

台中市近年來「早午餐」發展最快速，除餐點美味，用餐空間更囊括森林彩繪風、玻璃屋設計、工業風、木質系裝潢，其中「Solar table 於光」主打自己種植生菜，是許多人的口袋名單，不過餐廳已在昨天熄燈，讓老客人直說「沒有讓我去台中的理由了」。

「Solar table 於光」2014年開幕，座落台中南屯區大進街上，餐廳名稱意指「起始於餐桌間的美好晨光」，業者想成為滿盛系田園朝食的實踐者，為求新鮮，在新社養了一塊田，自己來種植生菜，餐點是現點現做，除了招牌「鹽麴煎雞肉佐藜麥」，其他人氣主食還有「香料煎烤雞肉」、「芝麻葉煎烤豬肉」、「自製起司漢堡肉」。

▲「Solar table 於光」主打自己種植生菜（圖／Solar table 於光提供）

於光開幕已有11年，一直是當地人的人氣餐廳，Google評論有2338則，評分高達4.4分，不過餐廳已經在昨日歇業，店家表示「沒有股東可以拆夥，也不是夫妻要離婚，改變不是結束，是為了實踐更好的自己」。

歇業消息傳出，讓許多老客人感到不捨，紛紛留言表示「沒有讓我去台中的理由了」、「以後拋夫棄子喘息的空間沒有了」、「以後做夢才吃得到的味道該怎麼辦」、「我要哭了，你們家的生菜最好吃」、「我最喜歡的店也要關了，我最愛沙拉了」。

▲最後一家「跳舞香水」已歇業。（示意圖／記者黃士原攝）

連鎖餐廳「跳舞香水」曾以蜜糖吐司風靡全台，是許多年輕女性的下午茶首選，不過近年來分店逐漸少，最後僅剩新北板橋店。日前有網友發現，該餐廳已在8月底悄悄歇業，這品牌正式走入歷史。

跳舞香水新北板橋店收掉消息傳出後，有人說「居然倒了，我年輕的時候都在那邊約會的說」、「才打算下禮拜要去耶」、「上上個月才去吃，環境好，價錢小貴可以接受」、「也撐夠久了，有10幾年了」。