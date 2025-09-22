瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

圖、文／七逗旅遊網提供

想安排一場輕鬆又充滿驚喜的小旅行嗎？新北瑞芳與九份就是最佳選擇！搭火車直達瑞芳車站，走入老街即可遇見瓶燈點綴的巷弄與文創空間，每個轉角都充滿驚喜；再轉往九份，登上蜿蜒山城石階，走進紅燈籠映照的茶坊巷弄，體驗充滿懷舊與浪漫的旅程。

瑞芳瓶燈藝術 礦業歲月的新風貌

瑞芳老街曾因礦業繁盛而興起，如今以「瓶燈藝術」翻轉成為旅人探索東北角的必訪地標。這些瓶燈利用廢棄玻璃瓶再生，彩繪上在地故事與藝術巧思，白日裡是繽紛的彩繪作品，夜晚更搖身一變為溫暖街燈，點亮山城巷弄。遊客不只可以欣賞，也能親手參與「彩繪瓶燈 DIY」，帶回專屬於自己的旅遊紀念。

▲美麗的瓶燈藝術為瑞芳老街華麗變身。（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

一條老街，九種風景

沿著瑞芳老街走訪，宛如一場小鎮探險。不見天巷在狹窄的巷弄裡，以瓶燈點亮礦工精神；「旭初圖書室」以閱讀與瓶燈裝飾，展現人文書香；「龍安祠」則以閩南建築工藝，映照居民的信仰核心。

藝術迷可前往「瑞芳高工 3D 彩繪樓梯」與「瑞芳老街創生基地」，感受小鎮的文化創意；「壹品香號」以陶藝美學傳承工藝；「新村芳書院」則結合走讀，延伸歷史人文路徑。想休憩片刻，後站舊街的「讓 咖啡」以懷舊氛圍吸引旅人，而「讓 文創製造所」則讓薩克斯風製造與裝置藝術點亮舊時空間。

▲瑞芳老街不見天巷及靜謐的旭初圖書室。（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

九份紅燈籠影 山城懷舊新體驗

從瑞芳再前往九份，只需短短車程，就能踏進最經典的山城場景。走上豎崎路阿妹茶樓路段，365 階石梯兩旁茶坊環繞，夜間紅燈籠高掛，彷彿走入時光隧道般的浪漫氛圍。這裡是電影與旅人相機裡最難忘的取景角落。

▲漫步在九份老街的石梯上，兩旁茶坊與店家環繞，高掛的燈籠營造出如夢似幻的氛圍。（圖／新北市瑞芳區九份商圈發展協會）

古老戲院 × 礦坑遺跡

昇平戲院建於1934 年，是全台最古老的戲院之一，如今重現 1950 年代的場景，讓人宛如回到黃金年代。另一處的 五番坑，則保留紅磚坑口與平台，旅人能親手觸摸礦業遺跡，體會九份昔日的歷史脈動。

美食與藝術的雙重饗宴

九份也少不了味蕾的享受。來到老街，不能錯過創立於 1960 年的阿柑姨芋圓，Q 彈的口感搭配山城美景，是在地人的童年零食，也是遊客最愛的經典甜點。沿著基山老街一路走訪，美食小吃與文創店鋪交織，充滿熱鬧氛圍。

藝術愛好者可走進九份藝術館，感受藝術與地景的對話；或探訪淂藝洋行，這座百年老屋見證採金歲月，也是九份唯一結合中西美食與製茶文化的空間，隱藏著茶師傅的傳統手藝。

山城雙享 白天彩繪瓶燈，夜晚茶坊浪漫

下個假期，就搭上火車，來一趟說走就走的瑞芳×九份山城之旅，白天在瑞芳老街彩繪瓶燈、體驗文化手作，夜晚則走上九份石階，沉浸在茶樓紅燈籠的浪漫光影裡；從礦坑遺跡到老戲院，從在地美食到藝術展館，瑞芳與九份以截然不同卻相互呼應的方式，展現山城的獨特魅力。

不論你是藝術愛好者、文史旅人，還是想尋找小鎮溫度的旅人，山城旅行都能帶來別具一格的體驗。下次週末假期，不妨搭上火車，走一趟說走就走的瑞芳九份輕旅行，收穫滿滿驚喜與美好回憶吧！

▲夜裡的燈火，九份最浪漫的風景。（圖／新北市瑞芳區九份商圈發展協會）